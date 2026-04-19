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Futbol

¿Incumplió el reglamento? El polémico gesto de Gignac con Katia Itzel García en el partido de Tigres

La árbitra mexicana Katia Itzel García aprovechó su participación en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum para lanzar un mensaje contra el machismo en el futbol y la sociedad.
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 12:21 - 19 abril 2026
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El delantero francés reconoció la honestidad de la silbante tras corregir un error arbitral

El duelo entre Necaxa y Tigres, correspondiente a la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX, no solo dejó intensidad en la cancha del Estadio Victoria, sino también un momento que ha acaparado las tendencias en redes sociales y que nuevamente tuvo como protagonista a Katia Itzel García.

Por su designación como silbante mundialista, su polémica decisión la semana pasada en el partido de Pumas contra Mazatlán, y las ofensas machistas de Sergio Bueno, Katia Itzel ha estado en el centro de la polémica por varios días. Sin embargo, ahora fue por una situación peculiar con André-Pierre Gignac, la silbante nuevamente acaparó reflectores.

Jugadores de Necaxa y Tigres reclaman a Katia Itzel García | IMAGO 7
Jugadores de Necaxa y Tigres reclaman a Katia Itzel García | IMAGO 7

¿Qué hizo Gignac con Katia Itzel García?

Corría el minuto 52 del encuentro cuando una jugada cerca de la portería de Ezequiel Unsain. Tras una disputa en la cual el balón fue impulsado hacia afuera por un defensor de los Rayos del Necaxa, Katia Itzel señaló inicialmente un saque de banda a favor de los locales.

La decisión provocó molestia entre los jugadores visitantes, que pidieron el balón a su favor. La silbante, sin embargo, se apoyó de inmediato en su abanderado y tras una breve consulta visual, García rectificó su decisión y otorgó el tiro de esquina para los de la UANL.

Jugadores de Necaxa y Tigres reclaman a Katia Itzel García | IMAGO 7
Jugadores de Necaxa y Tigres reclaman a Katia Itzel García | IMAGO 7

Fue en ese instante cuando el 'Bómboro', visiblemente satisfecho por la justicia deportiva, se acercó a la colegiada para agradecerle el cambio de decisión con un amistoso "Chócalas". El gesto, cargado de respeto, rompió con la tensión habitual que suele rodear las protestas hacia el cuerpo arbitral.

Gignac "entró en confianza" con la silbante

La curiosa interacción entre el histórico goleador europeo y la árbitra no terminó ahí. Al finalizar el tiempo reglamentario, se anunció que se agregarían nueve minutos de compensación, una cifra considerable debido a las constantes pausas en el juego.

Aprovechando la cercanía que se generó minutos antes, Gignac se acercó nuevamente a Katia Itzel para, entre risas y con total confianza, pedirle que añadiera dos minutos extra a la compensación, algo que no concedió la silbante.

Katia Itzel García amonesta a Ricardo Monreal de Necaxa | IMAGO 7
Katia Itzel García amonesta a Ricardo Monreal de Necaxa | IMAGO 7

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

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