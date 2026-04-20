Mazatlán lanza entradas gratis para su último partido en ‘El Encanto’ ante Toluca

Mazatlán juega su penúltimo partido dentro de la Liga MX antes de desaparecer; ‘Los Cañoneros’ se miden ante el Toluca en ‘El Encanto’ y han puesto a disposición todas sus entradas gratis para el duelo que será el último en casa.

A través de redes sociales el equipo ha lanzado las condiciones en las que se llevará a cabo para la Jornada 16, fecha doble en el futbol mexicano, resaltando puntos importantes especialmente para sus abonados.

“Reglas básicas para hoy en las entradas gratis. Solo se entregan boletos físicos. Abonados: 2 boletos adicionales por persona en cualquier zona del estadio. Público general; 2 boletos por persona sujeto a disponibilidad” resaltó este 19 de abril, Domingo día de Jesús.

Brian Rubio marcándole a Querétaro para poner en ventaja al Mazatlán | MEXSPORT

¿Cuál fue el precio de su más reciente juego en casa?

Mazatlán tuvo su reciente juego ante Querétaro y los boletos llamaron la atención debido a sus costos. La directiva del conjunto Cañonero decidió lanzar una promoción inédita: boletos a solo cinco pesos para su partido ante Gallos.

Mazatlán contra Querétaro buscando conseguir el triunfo | MEXSPORT

¿Por qué deja la Liga MX?

Un nuevo cambio de franquicias está cerca en la Liga MX y el regreso de Atlante es inminente. Durante la pasada Asamblea de Dueños, Mikel Arriola, presidente del organismo, confirmó que comenzó el proceso de compra-venta de Mazatlán para que los Potros de Hierro regresen a Primera División.

De momento, la intención es que el trámite concluya en verano del próximo año para que a partir del Apertura 2026 el equipo azulgrana, propiedad de Emilio Escalante, ya esté de regreso en el máximo circuito. Mientras que para los Cañoneros, será su despedida después de apenas cinco años.

Mazatlán escudo | IMAGO7

La llegada del conjunto sinaloense al futbol mexicano no estuvo ausente de polémica. Fue después de la pandemia de Covid-19, previo al inicio del Apertura 2020, que se aprobó la mudanza de Monarcas Morelia a la Perla del Pacífico y cambió de marca y nombre para darle vida a los Cañoneros.