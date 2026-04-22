Larcamón mueve su once: Paradela regresa y Cruz Azul busca romper su mala racha
Nicolás Larcamón mueve piezas clave en busca de tres puntos fundamentales frente a Querétaro, con una alineación que mezcla solidez defensiva y creatividad. La gran novedad es el regreso de José Paradela a la titularidad.
Cambios para tratar de recuperar la senda del triunfo
En el arco se mantiene Kevin Mier, respaldado por una línea defensiva compuesta por Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Erik Lira y Omar Campos, quienes tendrán la tarea de contener y salir con claridad desde el fondo.
Larcamón apuesta por un bloque versátil con Carlos Rotondi, Jeremy Márquez, Charly Rodríguez y Agustín Palavecino.
El regreso de Paradela no es menor: su presencia suma visión, aunque en los últimos partidos ha cometido errores que han sido criticados por la afición.
El ataque celeste para visitar a los Gallos
En la delantera, Gabriel Fernández será la referencia ofensiva, encargado de capitalizar las oportunidades generadas por el mediocampo.
Cruz Azul salta a la cancha con un objetivo claro, sumar tres puntos que le permitan mantenerse en los primeros puestos de la tabla y además regresar a la senda del triunfo.
La propuesta de Larcamón sugiere un equipo protagonista, dispuesto a imponer condiciones desde el inicio. Cabe señalar que Cruz Azul llega a este duelo con una mala racha de no conocer la victoria en ocho partido.