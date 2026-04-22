Larcamón mueve su once: Paradela regresa y Cruz Azul busca romper su mala racha

Nicolás Larcamón mueve piezas clave en busca de tres puntos fundamentales frente a Querétaro, con una alineación que mezcla solidez defensiva y creatividad. La gran novedad es el regreso de José Paradela a la titularidad.

José Paradela llegando a La Corregidora | Imago7

Cambios para tratar de recuperar la senda del triunfo

En el arco se mantiene Kevin Mier, respaldado por una línea defensiva compuesta por Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Erik Lira y Omar Campos, quienes tendrán la tarea de contener y salir con claridad desde el fondo.

Larcamón apuesta por un bloque versátil con Carlos Rotondi, Jeremy Márquez, Charly Rodríguez y Agustín Palavecino.

Kevin Mier, vuelve a ser de la confianza de Larcamón | MEXSPORT

El regreso de Paradela no es menor: su presencia suma visión, aunque en los últimos partidos ha cometido errores que han sido criticados por la afición.

El ataque celeste para visitar a los Gallos

En la delantera, Gabriel Fernández será la referencia ofensiva, encargado de capitalizar las oportunidades generadas por el mediocampo.

Cruz Azul salta a la cancha con un objetivo claro, sumar tres puntos que le permitan mantenerse en los primeros puestos de la tabla y además regresar a la senda del triunfo.

'Toro' Fernández en Cruz Azul vs LAFC | MEXSPORT