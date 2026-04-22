Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Larcamón mueve su once: Paradela regresa y Cruz Azul busca romper su mala racha

La Máquina finalmente consiguió que le permitieran regresar al Estadio Azteca (hoy Banorte), aunque sólo será para la Jornada 17 contra Necaxa, en la Liguilla la escuadra cementera jugará en el Estadio Cuauhtémoc.
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 18:26 - 21 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El partido ante los Gallos presenta cambios por parte del entrenador de La Máquina

Nicolás Larcamón mueve piezas clave en busca de tres puntos fundamentales frente a Querétaro, con una alineación que mezcla solidez defensiva y creatividad. La gran novedad es el regreso de José Paradela a la titularidad.

José Paradela llegando a La Corregidora | Imago7

Cambios para tratar de recuperar la senda del triunfo

En el arco se mantiene Kevin Mier, respaldado por una línea defensiva compuesta por Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Erik Lira y Omar Campos, quienes tendrán la tarea de contener y salir con claridad desde el fondo.

Larcamón apuesta por un bloque versátil con Carlos Rotondi, Jeremy Márquez, Charly Rodríguez y Agustín Palavecino.

Kevin Mier, vuelve a ser de la confianza de Larcamón | MEXSPORT

El regreso de Paradela no es menor: su presencia suma visión, aunque en los últimos partidos ha cometido errores que han sido criticados por la afición.

El ataque celeste para visitar a los Gallos

En la delantera, Gabriel Fernández será la referencia ofensiva, encargado de capitalizar las oportunidades generadas por el mediocampo.

Cruz Azul salta a la cancha con un objetivo claro, sumar tres puntos que le permitan mantenerse en los primeros puestos de la tabla y además regresar a la senda del triunfo.

'Toro' Fernández en Cruz Azul vs LAFC | MEXSPORT

La propuesta de Larcamón sugiere un equipo protagonista, dispuesto a imponer condiciones desde el inicio. Cabe señalar que Cruz Azul llega a este duelo con una mala racha de no conocer la victoria en ocho partido.

Lo Último
19:48 El guardameta Toño Rodríguez, ¿el "tapado" del Vasco? Está en su mente, confiesan en el Tri, pero…
19:40 Fiscalía de Florida abre investigación contra ChatGPT tras tiroteo que dejó muertos y heridos
19:35 ¿WrestleMania en México? Los Americanos hacen "campaña" para llevar el evento a 'su país'
19:26 Mike Tomlin será analista tras dejar a los Pittsburgh Steelers
18:53 ¿Cuánto debe pagar Nodal si se divorcia de Ángela Aguilar? Esto se sabe
18:49 Nueva ciclovía en Tlalpan transforma la movilidad en CDMX: así impacta a peatones, autos y ciclistas
18:42 Cruz Azul cerrará el torneo como local en el Estadio Banorte
18:41 FMS ha elevado el nivel del freestyle: Asier Fernández destaca su impacto global
18:39 Chicago Bears apunta a tomar una decisión sobre su nuevo estadio tras el Draft
18:37 ¿Hay intervenciones en la Comisión de Arbitraje? Armando Archundia lo revela