El Apunte del Director: La bronca de América y Toluca pone a prueba a la FMF y al Azteca

Qué circo. El espectáculo de la cancha se convirtió en función de box y lucha libre. El pleito entre América y Toluca pone a prueba a Doña Fede con sus castigos, así como la resistencia del Estadio Azteca para mantener una zona de privilegio, de contacto de la afición y los futbolistas.

Tenemos jornada doble mañana, así que hoy deben quedar las sentencias desde la Comisión Disciplinaria del caos vivido en el Azteca. Le dará varios partidos a Helinho, pues son evidentes las numerables faltas que cometió. También debe salir la multa a Mohamed por las señas a los americanistas. Si se la aplicaron a Efraín, al Turco le toca igual.

Y hay otros personajes en la mira, que pondrán a prueba la mano dura de la FMF contra clubes grandes como América y Toluca, pues está Henry Martín, quien desde el pasillo al vestidor de las Águilas se esperó para reclamar al brasileño del Toluca y desató una serie de golpes entre staff de ambos clubes, entre miembros de ambos, incluido, por ejemplo, Shayr Mohamed, el hijo y auxiliar del Turco. ¿Tendrá la capacidad y valentía la Disciplinaria para castigarlos? Yo lo dudo.

Hubo racismo en grada; Toluca reclama en cancha al América

Y lo peor de este circo, es que desde el Toluca se acusa de racismo a miembros de las Águilas hacia Helinho, y por lo que me dicen, si no hay castigo contra los americanistas, la directiva está valorando meter una queja formal por discriminación al brasileño.

Además, también hay evidencia de que al irse expulsado, el escarlata recibió insultos racistas de la tribuna, de un par de aficionados, además de que le arrojaron vasos y líquidos. Vaya chamba que tiene la FMF.

El Azteca no provocó la bronca, la exhibió

Ahora resulta que fue culpa del estadio, el pleito entre Helinho y Henry Martín en el pasillo a vestidores donde todo se puede ver. Cuántas broncas se han desatado en los túneles fuera de las cámaras y celulares, la diferencia es que tras la victoria del América sobre Toluca, los aficionados pudieron exhibir el agarrón gracias a la zona VIP con cristales.

El mexicano no sabe comportarse en el privilegio

No pasó ni un mes de la nueva zona que permite a algunos privilegiados aficionados ver el desfile de los equipos de vestidores al centro de la cancha a través del cristal en el Banorte, al estilo europeo, y ya causó el primer gran inconveniente, pues un par de inadaptados se metieron con el rival, insultando a Helinho, quien quiso abrir la puerta para responderles.