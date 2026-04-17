El Reporte Ponce: Otra vez se escapó Alan Pulido, ahora en Chivas

Heroico. Cuando recién había firmado con Chivas en 2016, procedente del Olympiakos de Grecia, Alan Pulido fue secuestrado cerca de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Estaba de vacaciones, acudió a una fiesta por la casa de sus padres, pero al salir, ya en la carretera fue interceptado por un grupo armado y privado de su libertad. Medios reportaron que fueron Los Zetas.

Eso no fue lo más increíble, sino la crónica de su escape: a poco más de 24 horas de su secuestro, Alan se quedó con dos de sus captores, a quienes enfrentó, desarmó y quitó un celular para contactar a la Policía. Fueron tres llamadas, entre las que aseguran, se escuchó cómo sometía a su vigilante hasta sacarle la dirección.

Diez años después, Alan Pulido se volvió a escapar. Ahora de Chivas, en su segunda etapa. Después de que no contar para Milito, a pesar de tener contrato vigente, Puligol pasó semanas privado de su juego, hasta que huyó.

Me contaron que la razón principal por la que el Guadalajara decidió rescindir el contrato de Peluchín es porque el delantero dejó de presentarse en el club, ¡desde hace tres semanas! Ya no asistía a entrenamientos ni con la nutrióloga, la justificación que se necesitaba para poder cepillarlo.

CASO CONTRARIO: EL GUTI SIGUE

Todo lo opuesto es lo que ocurre con el Guti, quien sigue asistiendo al club a entrenar por separado, aunque tampoco cuenta para Milito; sin embargo, Erick se mantiene esperanzado que con una oportunidad puede demostrar su valía en el Guadalajara. Yo creo que le van a mantener el contrato, pero sin darle minutos.

PELEARÁN POR ALIMENTOS EN PALCOS

Me contaron que la Asociación de Titulares de Palcos y Plateas dio un paso en su lucha por que permitan ingresas alimentos y bebidas en el Estadio Azteca, pues se reunieron con la diputada Elizabeth Mateos para apoyar la iniciativa de ley que presentó para reformar la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos de la CDMX. Ya está aprobada por el pleno y está en comisiones. Veamos si alcanza a provocar un cambio para el Mundial 2026.

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