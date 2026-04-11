¡Grotesco! Jugador del Tepatitlán se vuelve loco y pechea a árbitro; se espera fuertes represalias

Momento grotesco se vivió en la Liga Expansión MX cuando Leonardo Sámano, jugador del Tepatitlán, encaró bruscamente al árbitro después de una falta que buscaba el jugador y terminó por irse a las regaderas por acción.

El momento ocurrió en el minuto 72 cuando el jugador se forcejeaba en medio en propio terreno de juego con un elemento rival que entre el manoteo terminó por caerse el suelo en una fingida falta que el árbitro detectó y sacó el cartoncillo amarillo para mostrarla.

Sámano quien se encontraba con el rostro en el césped se incorporó de inmediato y se impulsó sobre la humanidad del colegiado para hacerle el reclamo de otras jugadas, el central no se intimidó y sacó la roja directa. Hasta el momento no se ha notificado un comunicado sobre la acción pero se espera una dura sanción.

Jugador del Tepatitlán l IMAGO7

¿Cómo podría calificarse la acción?

La acción podría calificarse como una violación al artículo 16 inciso G ó I del Reglamento de la FMF que dice: "Comportarse de manera agresiva o con intimidación física (p. ej. escupir o morder) con un Jugador, un suplente o con cualquier otra persona" Y “Emplear lenguaje o actuar de modo ofensivo, insultante o humillante”.

En el primer inciso: "Conducta Violenta y la infracción a la que se refiere el inciso g) será sancionada con de 1 a 15 partidos y multa de 90 a 3,000 UMAs" y en el segundo caso: "La infracción a que se refiere el inciso i) será sancionada con 1 a 4 partidos de suspensión y multa de 90 a 500 UMAs".

Momento con el árbitro l CAPTURA

Un antecedente en Liga MX

El suceso de Leonardo Sámano no es ajeno recientemente en la Liga MX Edgar Guerra protagonizó un empujón sobre el cuarto árbitro en un duelo entre Santos Laguna y Puebla y tuvo una grave sanción por su conducta antideportiva.

El jugador de Puebla fue sancionado con cinco partidos de suspensión y multa económica, por lo que se perderá lo que resta del torneo, tras protagonizar un incidente con el cuerpo arbitral en la Jornada 12 tras el empujón a Fernando Alexander Cruz Garatachea.

Edgar Guerra | IMAGO7