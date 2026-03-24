Así marcha la tabla en Liga de Expansión MX después de la Jornada 11

La Liga de Expansión MX vive un momento clave en su torneo, con una tabla general cada vez más cerrada y varios equipos peleando intensamente por los puestos de Liguilla. Tras 11 jornadas disputadas, Tepatitlán se mantiene como líder del campeonato, seguido muy de cerca por Atlético La Paz y Morelia.

El torneo ha mostrado una gran competitividad en la zona media, donde la diferencia de puntos es mínima y cualquier resultado puede modificar de forma significativa la clasificación. Equipos como Tapatío, Atlante y Cancún FC también se mantienen en la lucha por los primeros lugares.

El 'Tepa' está en el primer puesto de la tabla | X: @TepatitlanFC

Tepatitlán domina, pero La Paz y Morelia presionan en la cima

Tepatitlán encabeza la tabla con 21 puntos tras 11 partidos, gracias a un sólido balance de seis victorias, tres empates y solo dos derrotas. Su consistencia defensiva, con apenas siete goles recibidos, ha sido clave para mantenerse en lo más alto del campeonato.

Atlético La Paz y Morelia comparten el segundo lugar con 19 unidades, aunque con diferencias en su rendimiento reciente. Mientras La Paz ha mostrado mayor regularidad, Morelia ha alternado resultados, lo que ha impedido que tome el liderato.

Atlético Morelia | IMAGO7

Tapatío, con 17 puntos, se ubica en la cuarta posición, seguido por Atlante con 16 unidades, ambos equipos con aspiraciones claras de pelear por los primeros puestos en las próximas jornadas.

Zona media y baja: intensa lucha por puestos de liguilla

La pelea por los últimos boletos a la liguilla se encuentra al rojo vivo. Cancún FC y Tlaxcala suman 15 puntos, mientras que Mineros, Irapuato y Jaiba Brava se mantienen muy cerca con 14 y 13 unidades, respectivamente, lo que anticipa un cierre de torneo muy competitivo.

Dorados no ha logrado salir del fondo de la tabla | Imago7

En la parte baja de la tabla, Correcaminos y Alebrijes intentan mantenerse en la pelea con 12 puntos, mientras que Venados, Leones Negros y Dorados enfrentan un panorama más complicado al ubicarse en los últimos lugares con siete y ocho unidades.