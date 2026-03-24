Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Matheus Nunes y Portugal se toman con seriedad el enfrentamiento ante México: "son muy competitivos"

Matheus Nunes, jugador portugués, con el Manchester City en Mundial de Clubes 2025 | MEXSPORT
Emiliano Arias Pacheco 22:06 - 23 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El defensor del Manchester City comentó en FOX las ganas del cuadro luso de jugar en nuestro país

México y Portugal se verán las caras el próximo sábado 28 de marzo, en la reinauguración del Estadio Azteca -ahora Banorte-. Pese a que el cuadro lusitano no contará con la presencia de Cristiano Ronaldo, otras figuras de renombre sí estarán en el Coloso de Santa Úrsula, como es el caso de Matheus Nunes.

El defensor del Manchester City ofreció una entrevista a FOX, en la que comentó que el conjunto lusitano se tomará con total seriedad su encuentro ante el Tricolor. Los dirigidos por Roberto Martínez quieren llegar con un gran nivel a la Copa del Mundo.

"Nosotros sabemos que los equipos de América son muy competitivos. Es un futbol muy diferente, muy agresivo, de muchas cualidades y nosotros vamos ahí a preparar el Mundial y tenemos que mirar este partido (contra México) con total concentración y foco, porque queremos llegar bien al Mundial. Hay muchos jugadores que van a tener oportunidad de jugar estos partidos", comentó el zaguero de los Ciudadanos.
Matheus Nunes, jugador portugués, con el Manchester City en Mundial de Clubes 2025 | MEXSPORT

¿Qué dijo sobre Raúl Jiménez?

Además de comentar sobre el duelo ante el cuadro mexicano, Nunes aprovechó para mencionar a Raúl Jiménez. El lusitano y el ariete mexicano son grandes rivales dentro de las canchas de Inglaterra, pero también comenzaron una relación cordial tras tantos juegos disputados.

 "Va a ser un gusto muy grande mirar a Raúl (Jiménez) porque siempre que juego contra él hablamos un rato y es un grande para mí. Un gran delantero y siempre le deseo lo mejor", agregó el luso.

Raúl Jiménez, jugador mexicano, en el Fulham | AP

Portugal y su generación dorada 

Como pocas veces en su historia, el conjunto de la península ibérica cuenta con una gran generación, además de la siempre importante presencia de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, el defensor, oriundo de Brasil, comentó que lo más importante es tomarlo paso a paso.

"Tenemos una generación increíble. Tenemos confianza de que podemos hacer un gran Mundial, que podemos ir allí a competir mirando a los ojos a las otras selecciones.  Sabemos de nuestra calidad, yo creo que es una cuestión de creer en nosotros, llegar ahí listos para lo que nunca hemos hecho", sentenció Nunes.

Matheus Nunes, jugador portugués, con la Selección de Portugal en el Mundial 2022 | MEXSPORT
Últimos videos
Lo Último
09:41 ¡Campeones! Hijos de Coco Carrasquilla y Efraín Juárez levantan el título con Pumas Sub-10
09:29 Muere Jorge Kahwagi Gastine: ¿Quién fue el empresario y líder de Grupo Crónica?
09:11 Monterrey rompe su propio récord en el Clausura 2026
08:55 Oficial: Antoine Griezmann es nuevo jugador del Orlando City de la MLS
08:53 Sony eliminará PlayStation Network (PSN) tras de dos décadas de existencia
08:39 Tigres vs América: ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?
08:37 Antoine Griezmann se despide emotivamente del Atlético de Madrid: "Seguiré siendo rojo y blanco"
08:30 “México será candidato en el Mundial”: DT de Portugal lanza mensaje y elogia a la Selección Mexicana
08:10 Clima en México HOY 24 de marzo: lluvias fuertes, calor extremo y nuevo frente frío en camino
08:08 ¿Primeros puntos para Checo Pérez? En Cadillac se motivan de cara al Gran Premio de Japón 2026
Tendencia
1
Futbol ¡Una falta de respeto! Se revelan las palabras que Larcamón dijo para molestar a Karen Díaz
2
Futbol ¡Triunfo manchado! Gilberto Alcalá señala al culpable por polémica en el Clásico Capitalino: "VAR tuvo que llamar al árbitro"
3
Futbol Nacional Paul Delgadillo rompe el silencio y 'culpa' a Cruz Azul sobre la Final de 2013
4
NFL Travis Kelce firma contrato multimillonario con Kansas City Chiefs
5
Futbol "Da felicidad ver cómo juega": Jair Pereira se rinde en elogios con las Chivas de Gabriel Milito
6
Futbol Oficial: Sevilla despide a Matías Almeyda
Te recomendamos
¡Campeones! Hijos de Coco Carrasquilla y Efraín Juárez levantan el título con Pumas Sub-10
Futbol
24/03/2026
¡Campeones! Hijos de Coco Carrasquilla y Efraín Juárez levantan el título con Pumas Sub-10
Muere Jorge Kahwagi Gastine: ¿Quién fue el empresario y líder de Grupo Crónica?
Contra
24/03/2026
Muere Jorge Kahwagi Gastine: ¿Quién fue el empresario y líder de Grupo Crónica?
Jugadoras de Rayadas de Monterrey previo a un partido de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Futbol
24/03/2026
Monterrey rompe su propio récord en el Clausura 2026
Oficial: Antoine Griezmann es nuevo jugador del Orlando City de la MLS
Futbol
24/03/2026
Oficial: Antoine Griezmann es nuevo jugador del Orlando City de la MLS
Sony eliminará PlayStation Network (PSN) tras de dos décadas de existencia
Contra
24/03/2026
Sony eliminará PlayStation Network (PSN) tras de dos décadas de existencia
Tigres recibe a América en la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | RÉCORD
Futbol
24/03/2026
Tigres vs América: ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?