Matheus Nunes y Portugal se toman con seriedad el enfrentamiento ante México: "son muy competitivos"

México y Portugal se verán las caras el próximo sábado 28 de marzo, en la reinauguración del Estadio Azteca -ahora Banorte-. Pese a que el cuadro lusitano no contará con la presencia de Cristiano Ronaldo, otras figuras de renombre sí estarán en el Coloso de Santa Úrsula, como es el caso de Matheus Nunes.

El defensor del Manchester City ofreció una entrevista a FOX, en la que comentó que el conjunto lusitano se tomará con total seriedad su encuentro ante el Tricolor. Los dirigidos por Roberto Martínez quieren llegar con un gran nivel a la Copa del Mundo.

"Nosotros sabemos que los equipos de América son muy competitivos. Es un futbol muy diferente, muy agresivo, de muchas cualidades y nosotros vamos ahí a preparar el Mundial y tenemos que mirar este partido (contra México) con total concentración y foco, porque queremos llegar bien al Mundial. Hay muchos jugadores que van a tener oportunidad de jugar estos partidos", comentó el zaguero de los Ciudadanos.

Matheus Nunes, jugador portugués, con el Manchester City en Mundial de Clubes 2025 | MEXSPORT

¿Qué dijo sobre Raúl Jiménez?

Además de comentar sobre el duelo ante el cuadro mexicano, Nunes aprovechó para mencionar a Raúl Jiménez. El lusitano y el ariete mexicano son grandes rivales dentro de las canchas de Inglaterra, pero también comenzaron una relación cordial tras tantos juegos disputados.

"Va a ser un gusto muy grande mirar a Raúl (Jiménez) porque siempre que juego contra él hablamos un rato y es un grande para mí. Un gran delantero y siempre le deseo lo mejor", agregó el luso.

Raúl Jiménez, jugador mexicano, en el Fulham | AP

Portugal y su generación dorada

Como pocas veces en su historia, el conjunto de la península ibérica cuenta con una gran generación, además de la siempre importante presencia de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, el defensor, oriundo de Brasil, comentó que lo más importante es tomarlo paso a paso.

"Tenemos una generación increíble. Tenemos confianza de que podemos hacer un gran Mundial, que podemos ir allí a competir mirando a los ojos a las otras selecciones. Sabemos de nuestra calidad, yo creo que es una cuestión de creer en nosotros, llegar ahí listos para lo que nunca hemos hecho", sentenció Nunes.