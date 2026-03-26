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Contra

Detienen en EU a esposa de César Duarte: ¿Olga Gómez Fong será extraditada a México?

La esposa del expriista podría estar relacionada en presuntos fraudes y lavado de dinero / Redes Sociales
Jorge Reyes
Jorge Reyes 22:37 - 25 marzo 2026
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La exprimera dama de Chihuahua fue trasladada a un centro en Texas que está en manos del ICE

La historia judicial alrededor del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, suma un nuevo capítulo. Olga Gómez Fong, su esposa, fue detenida en Estados Unidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que ha encendido alertas sobre un posible proceso de extradición hacia México.

De acuerdo con registros oficiales, Gómez Fong se encuentra bajo custodia en el Centro de Procesamiento de El Paso, Texas, donde las autoridades determinarán su situación legal en los próximos días.

Olga Gómez Fong fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas / Redes Sociales

Un historial marcado por procesos legales

La detención no ocurre en un vacío. Desde 2020, la esposa del exmandatario buscó evitar su captura mediante recursos legales. Sin embargo, las autoridades le negaron la protección definitiva.

Ese mismo año, un juez de control en Chihuahua giró una orden de aprehensión en su contra, aunque obtuvo un amparo limitado que únicamente aplicaba para delitos que no implicaran prisión preventiva oficiosa.

Además, el juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, Juan Mateo de Brieba Castro, rechazó suspender de manera definitiva cualquier intento de detención o extradición.

Desde 2020, la esposa del exmandatario buscó evitar su captura mediante recursos legales / Especial

Ligada al caso Duarte

Aunque Olga Gómez Fong no ha sido formalmente imputada, su nombre ha aparecido en diversas investigaciones relacionadas con su esposo.

César Duarte fue detenido en 2020 en Miami y posteriormente extraditado a México, donde enfrenta acusaciones por presunto desvío de recursos por cerca de mil 200 millones de pesos.

En ese contexto, a Gómez Fong se le ha señalado por presuntamente participar en esquemas de triangulación de dinero, incluyendo un caso federal por posible lavado de 73 millones de pesos.

A Gómez Fong se le señala por presuntamente participar en esquemas de triangulación de dinero / Redes Sociales

¿Extradición en puerta?

Por ahora, su futuro legal depende de las autoridades estadounidenses, quienes evaluarán si procede su entrega a México.

Mientras tanto, el caso revive la atención sobre el entramado político y financiero que marcó una de las investigaciones más relevantes contra un exgobernador en los últimos años.

César Duarte sigue en proceso

En paralelo, el proceso contra Duarte también ha tenido movimientos recientes. Un juez federal le otorgó una suspensión definitiva que frena temporalmente la apertura de su juicio oral por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Esto no implica su libertad, pero sí mantiene en pausa una parte clave del proceso judicial.

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