Inter de Miami y L.A. Galaxy los candidatos más interesados en Casemiro

Una de las carreras más importantes de un futbolista sudamericano en el viejo continente podría llegar a su fin. Casemiro, mediocampista del Manchester United está a solo unos meses de terminar sus tratos con el histórico equipo de la Premier League, por lo que todo parece indicar que su futuro tendrá nuevos aires desde la MLS.

Michael Carrick y Casemiro tras la victoria del Manchester United en Premier League I AP

¿Cuál será el destino de Casemiro?

Con información del ‘New York Times’, Casemiro levanta el interés de más de un club en la MLS, pues no es para menos ya que el jugador cuenta con múltiples palmarés que lo colocan como una leyenda del balompié internacional.

Casemiro con el Manchester United I AP

Luego de que el jugador brsielño decidió no aplicar la cláusula de extensión de un año más de contrato con los Red Devils, varios clubes de todo el mundo han levantado la mano por sus servicios por lo que un nuevo club no sería problema.

El jugador de 34 años pese a hacer oficial su salida, no dio indicios ni comentarios sobre su futuro, por lo que cualquier decisión no sería una sorpresa, aunque es una realidad que la Major League Soccer ha tomado fuerza cuando de jugadores internacionales de mayor edad se trata.

Nueva estrella en la MLS

El interés de Casemiro en la MLS no es cualquier cosa, pues los dos equipos que buscan hacerse de él no son cualquier cosa: El Inter de Miami actual campeón de la liga liderado por Lionel Messi y el L.A. Galaxy de Marco Reus.

Ambos clubes son dos de los equipos más importantes de la liga y ambos se han caracterizado por fichar a estrellas en el cierre de su carrera, sin embargo, Galaxy tendría una leve ventaja ante los Flamencos, el tope salarial.

Jugadores de Inter Miami festejado su gol en Concachampions ante Nashville | MEXSPORT

En caso de concretarse la llegada de Casemiro a la liga de las estrellas, este se unirá a una larga lista de jugadores que han optado por llevar su etapa final de su carrera a suelo estadounidense. El caso más reciente es el de Antoine Griezmann, campeón del mundo con Franca en Rusia 2018, quien se unirá a Orlando City en el verano.