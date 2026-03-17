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Futbol

Inspired by Greatness: Así presentó el Manchester United su nueva playera modelo retro

Bruno Fernandes presentó el nuevo uniforme l X: @ManUtd
Jorge Armando Hernández 10:32 - 17 marzo 2026
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El conjunto de los Red Devils presentó de manera oficial su nuevo uniforme con un toque retro característico del conjunto de Old Trafford

Manchester United presentó de manera oficial su nuevo uniforme, ambientado y diseñado en un estilo de la vieja escuela con una esencia única que remonta a los mejores tiempos del conjunto de Red Devils.

Bruno Fernandes portando el nuevo jersey l X: @ManUtd

Bruno Fernandes fue el encargado de modelar la jersey para la promoción a través de las cuentas oficiales del Manchester United.

Análisis del diseño

La playera comprende un estilo clásico, de aquel futbol de los 80s en donde se usaban jerseys mucho más holgadas. La playera tiene manga larga y tiene lìnea negras que van desde los hombros hasta la parte de las muñecas.

El jersey tiene cuello blanco tipo polo con lìneas rojas y negras en la parte de los bordes lo que realza todavía más ese toque elegante que busca transmitir el uniforme de los Red Devils.

El patrocinador en la parte del pecho cambia completamente, con letras más grandes y visibles en color blanco que contrastan con el clásico rojo que caracteriza al conjunto del 'Teatro de los Sueños'.

Actualidad del Manchester United en Premier League
La actualidad de Red Devils en Premier League l AP

Actualmente, el equipo de los Red Devils marcha en la tercera posición en la Premier League con un total de 30 partidos jugados donde destacan 15 ganados, nueve empatados y seis perdidos con un total de 54 puntos. Su siguiente rival será Bournemouth.

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