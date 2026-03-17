Inspired by Greatness: Así presentó el Manchester United su nueva playera modelo retro

Manchester United presentó de manera oficial su nuevo uniforme, ambientado y diseñado en un estilo de la vieja escuela con una esencia única que remonta a los mejores tiempos del conjunto de Red Devils.

Bruno Fernandes portando el nuevo jersey l X: @ManUtd

Bruno Fernandes fue el encargado de modelar la jersey para la promoción a través de las cuentas oficiales del Manchester United.

Análisis del diseño

La playera comprende un estilo clásico, de aquel futbol de los 80s en donde se usaban jerseys mucho más holgadas. La playera tiene manga larga y tiene lìnea negras que van desde los hombros hasta la parte de las muñecas.

El jersey tiene cuello blanco tipo polo con lìneas rojas y negras en la parte de los bordes lo que realza todavía más ese toque elegante que busca transmitir el uniforme de los Red Devils.

👑 Inspired by greatness. — Manchester United (@ManUtd) March 17, 2026

El patrocinador en la parte del pecho cambia completamente, con letras más grandes y visibles en color blanco que contrastan con el clásico rojo que caracteriza al conjunto del 'Teatro de los Sueños'.

Actualidad del Manchester United en Premier League

La actualidad de Red Devils en Premier League l AP