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Futbol

Bruno Fernandes lamenta que CR7 no estará presente en la reinauguración del Estadio Azteca

Bruno Fernandes anotó gol ante Bournemouth | AP
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 18:08 - 21 marzo 2026
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El mediocampista del Man United se encuentra entusiasmado por el partido de Portugal en la Ciudad de México

La Selección Mexicana estás a una semana de reinaugurar el Estadio Azteca ante la Selección de Portugal; sin embargo, su principal figura Cristiano Ronaldo no estará presente debido a una lesión en el tendón de la corva.

Aunque la ausencia del 'Bicho' será bastante notoria, el equipo portugués ha hecho una convocatoria muy fuerte con jugadores que viven un momento muy importante en la temporada, como lo es Bruno Fernandes, quien ya ha dado su opinión acerca del encuentro que los suyos tendrán ante el Tri.

Bruno Fernandes, capitán del Manchester United | AP

Sentimientos encontrados

En una entrevista posterior al empate ante Bournemouth en Premier League, Bruno Fernandes dio declaraciones para TNT Sports México, en donde se declaró listo para jugar ante la Selección Mexicana, pero sabe que la ausencia de CR7 será muy importante por lo que quería ver la afición mexicana.

Estamos muy ilusionados de jugar en ese estadio mítico; para nosotros será también un buen viaje para conocer el país, el clima, donde podemos llegar a jugar después en el Mundial pues al principio no vamos a jugar ahí, pero después veremos.

@tntsportsmex ¡Bruno Fernandes está ilusionado de venir a México, aunque lamentó la ausencia de #CristianoRonaldo! 🥺🇲🇽 #LaPremierEnHBOMax #TikTokDeportes #TNTSportsEnHBOMax #PremierLeague ♬ sonido original - tntsportsmex

Bruno declaró que considera que enfrentar a México le hace bien a la selección lusitana, pues el Tri "es un buen equipo y tiene muy buenos jugadores".

Acerca de la ausencia de Cristiano Ronaldo, el capitán lamenta la situación, pues sabe que el 'Comandante' es la principal figura del equipo y, desde su punto de vista, del futbol: "Me da mucha pena que no puedan verlo de cerca", dijo.

Una temporada de ensueño

Ante la ausencia de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes llegará como una de las principales figuras de la selección lusitana de futbol, pues se encuentra en un gran momento como jugador de Manchester United al tener su temporada con mayor cantidad de asistencias al sumar 16, superando el récord de David Beckham.

Bruno Fernandes con el Manchester United | AP

Incluso, la temporada del capitán Red Devil ha sido tan buena que con un cuatro asistencias más podría superar el récord de una sola temporada, el cual tienen Kevin De Bruyne y Thierry Henry con 20. Por el momento, solo queda esperar la visita de Bruno junto a otras estrellas como Diogo Costa, Bernardo Silva, Joao Félix, Nuno Mendes y más.

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