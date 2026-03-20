DT de Portugal explica por qué Cristiano Ronaldo no fue convocado para partido contra México

Uno de los momentos más esperados para la afición de México era el posible arribo de Cristiano Ronaldo a la cancha del Estadio Banorte, esto gracias al juego entre la Selección Mexicana y Portugal, con el motivo de la reinauguración del Coloso de Santa Úrsula. Desafortunadamente para los seguidores del bicho, este no llegará a tierras mundialistas por un tema de lesión.

Cristiano Ronaldo | @AlNassrFC

¿Por qué no llega CR7 a México?

Luego de que la Selección de Portugal presentó su lista de 26 jugadores para los duelos amistosos contra México y Estados Unidos, la prensa internacional y los fanáticos se hicieron la misma pregunta, ¿por qué no llega Cristiano? misma que fue respondida por el entrenador luso.

Cristiano Ronaldo con Portugal | AP

Roberto Martínez confirmó en conferencia de prensa que el Comandante aún no puede disputar minutos dentro del campo, por lo que se quedó en Madrid para completar su recuperación, la cual en caso de seguir con el mismo ritmo podrá llegar a su fin en dos o tres semanas, por lo que su participación en el Mundial no está en riesgo.

No, no corre peligro. Tiene una lesión muscular leve y creemos que podrá regresar en una o dos semanas. Todo lo que Cristiano ha hecho físicamente esta temporada demuestra que está en excelente forma”, declaró Martínez.

Cristiano Ronaldo | AP

Paulinho otro gran ausente en Portugal

Con la lesión de Cristiano Ronaldo anticipando su ausencia, uno de los nombre que más sonaron para suplir al delantero del Al-Nassr era el de Paulinho, campeón de goleo y campeón con Toluca en Liga MX. Desafortunadamente su convocatoria con Portugal no se concretó.

Martínez también dio razones sobre la baja del jugador de la liga mexicana. El técnico de Portugal recalcó que siguen de cerca los movimientos de Paulinho, elogiando su juego y su gran momento en su carrera, sin embargo, aseguró que ya cuentan con delanteros con sus mismas condiciones, por lo que la prioridad era ‘reforzar otras zonas’.

Respetamos mucho a Paulinho y seguimos su trayectoria, pero tiene un perfil similar al de Gonçalo Ramos y Cristiano. Necesitamos priorizar otras fortalezas, y por eso Gonçalo Guedes y Gonçalo Ramos son los dos delanteros en esta convocatoria”, concluyó Roberto Martínez.