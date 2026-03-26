América sorprende en el Volcán y vence por la mínima a las Amazonas

En un partido que bien pudo ser una antesala de la Liguilla, América se metió al Estadio Universitario y derrotó a Tigres en la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Con ambos equipos instalados en la parte alta de la tabla, el encuentro tenía implicaciones directas en la pelea por cerrar en mejor posición, pero también cargaba con el peso de una rivalidad que no deja de crecer torneo a torneo.

Desde los primeros minutos, las Amazonas intentaron imponer condiciones con intensidad y profundidad. Apenas al minuto 5, Tigres avisó con un disparo que se estrelló en el poste, dejando claro que saldrían a buscar el resultado desde el arranque. Sin embargo, América respondió rápidamente, equilibrando el trámite del juego y comenzando a encontrar espacios en territorio rival.

Jana Gutiérrez defendiendo un balón con América vs Tigres en la Liga MX Femenil I MEXSPORT

América toma el control y pega primero

Con el paso de los minutos, el conjunto azulcrema fue adueñándose de la posesión y generando las oportunidades más claras. Scarlett Camberos y Sarah Luebbert comenzaron a ser un dolor de cabeza constante para la zaga felina, mientras que Cecilia Santiago se convertía en figura al evitar la caída de su arco en varias ocasiones.

El dominio visitante se reflejó finalmente al minuto 35, cuando Geyse Ferreira apareció dentro del área para definir tras una precisa diagonal, venciendo a Cecilia Santiago. El gol silenció el Volcán y confirmó el mejor momento de América, que ya había avisado en varias jugadas previas sin lograr concretar.

Geyse Ferreira de América Femenil celebrando su gol I MEXSPORT

Antes del descanso, las Águilas continuaron presionando y estuvieron cerca de ampliar la ventaja, pero la falta de contundencia mantuvo con vida a Tigres. A pesar del dominio visitante, el marcador se fue al medio tiempo con una mínima diferencia que dejaba todo abierto para la segunda mitad.

Tigres reaccionó, pero no alcanza

Para el complemento, Tigres adelantó líneas y buscó reaccionar con jugadoras como Jennifer Hermoso y Diana Ordóñez, quienes intentaron generar peligro en el arco defendido por Sandra Paños. No obstante, la defensa azulcrema se mostró sólida y logró contener los embates locales.

El partido se volvió más intenso y disputado en medio campo, con llegadas en ambos lados. América estuvo cerca de ampliar la ventaja con otro intento de Geyse, mientras que Tigres respondió con disparos de media distancia que no lograron inquietar demasiado a Paños.

Jheniffer Da Silva y Kimberly Rodríguez en el Tigres vs América del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil I MEXSPORT

En los minutos finales, el encuentro se rompió completamente. Tigres se volcó al frente en busca del empate, dejando espacios que América no logró aprovechar en contragolpes claros. Incluso, las Águilas dejaron escapar una opción inmejorable en un mano a mano que terminó en las manos de Santiago.

Con siete minutos de agregado, la tensión se mantuvo hasta el final. Tigres tuvo una última oportunidad con un remate que se fue desviado, sellando así la victoria visitante. América se llevó tres puntos de oro del Volcán, no solo por la tabla, sino por el golpe anímico de vencer a un rival directo que podría reencontrarse en la Liguilla.