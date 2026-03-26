¿Crítica a Santiago Giménez? Leyenda del Milan pide cambio de delanteros en el club

Santiago Giménez regresó oficialmente con el Milan tras pasar los últimos cuatro meses lesionado, sin embargo, pese a haber jugado tan sólo un partido su vuelta a las canchas con el conjunto rossonero ya ha sido cuestionado.

El legendario exdefensor del equipo italiano, Alessandro "Billy" Costacurta, ha expresado su preocupación por la delantera del equipo, sugiriendo que la falta de un atacante decisivo está frenando el potencial del club en la Serie A.

Una crítica directa a la ofensiva 'Rossonera'

Durante una participación para Sky Sports Italia, Costacurta fue tajante al evaluar el rendimiento del conjunto dirigido por Massimiliano Allegri. Aunque reconoció la solidez general del equipo, no dudó en apuntar a la delantera como el principal punto débil.

"El Milan es fuerte, si tan solo tuviera los delanteros adecuados...", afirmó el histórico excapitán, lanzándose ante Giménez así como contra el delantero alemán Niclas Füllkrug.

Alessandro Costacurta cuestionó la ofensiva de Milan | X @CalcioTurkey

La sequía goleadora de los centrodelanteros

La crítica de Costacurta se fundamenta en las estadísticas. A pesar de que el Milan se encuentra en la parte alta de la tabla, su capacidad goleadora no ha estado a la altura de sus competidores directos. Los máximos anotadores del equipo son Christian Pulisic y Rafael Leão, ambos con 10 tantos, cifras que no provienen de los delanteros centro.

En este contexto, el rendimiento de Santiago Giménez ha sido objeto de escrutinio. El internacional mexicano ha conseguido solo un gol en 12 apariciones, una cifra afectada por una grave lesión que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante un tiempo considerable. A su lado, el alemán Niclas Füllkrug tampoco ha logrado destacar, con un único gol en 14 partidos disputados.

Para Costacurta, esta escasez de goles desde la posición de '9' es lo que impide al Milan explotar todo su potencial, un equipo que, según él, a menudo demuestra superioridad física y táctica sobre sus rivales, especialmente en las segundas mitades de los encuentros.

Santiago Giménez regresó a jugar con el AC Milan| MEXSPORT

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