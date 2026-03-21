Massimiliano Allegri se deshace en elogios tras el regreso de Santiago Gimenez con el Milan

El regreso de Santiago Gimenez con el AC Milan fue notable, especialmente para su entrenador. Massimiliano Allegri se mostró más que satisfecho con la actuación del delantero mexicano tras volver a tener minutos en el duelo ante el Torino en la Serie A.

En conferencia de prensa, el técnico italiano destacó la actitud del atacante, dejando claro que su reaparición es una excelente noticia para el equipo en este cierre de temporada.

Santiago Gimenez entró muy bien hoy, con gran determinación

Allegri confía en su proceso

Más allá del elogio puntual, el estratega Rossonero también dejó ver que Gimenez va recuperando ritmo poco a poco, luego de no estar disponible por 5 meses.

Massimiliano Alegri durante un partido de la Juventus | EFE

Incluso antes del partido, Allegri ya había adelantado que el delantero “está bien” y que iría retomando su mejor forma física conforme sumara minutos, un punto clave pensando en la recta final del campeonato.

El técnico sabe que el mexicano puede ofrecer características distintas en ataque, algo que el equipo necesita para tener variantes ofensivas en partidos cerrados.

Santi Giménez entrando de cambio ante Torino l X:acmilan

Un Milan que aprieta en la recta final

Con la victoria ante Torino, el Milan se mantiene en la pelea en la parte alta de la Serie A, presionando en la lucha por los primeros puestos.

Festejo de Rabiot l AP

En ese contexto, el regreso de Santiago Gimenez no solo suma una opción más al ataque, sino que llega en el momento justo, cuando el equipo necesita profundidad, intensidad y gol.

Allegri lo dejó claro con sus palabras: si mantiene esa actitud y determinación, el delantero mexicano puede convertirse en un factor importante para el cierre de temporada.