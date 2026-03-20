Santiago Giménez regresa a la convocatoria del AC Milan tras cinco meses

La luz comienza a verse para la Selección Mexicana. Luego de casi cuatro meses fuera, el delantero de 24 años, Santiago Giménez, volverá a ser parte de una convocatoria del AC Milan, misma que significó el comienzo de la carrera contrarreloj del mexicano para colarse en la lista de 26 futbolistas de Javier Aguirre para la Copa del Mundo.

Santiago Giménez en los entrenamientos del AC Milan | x:@ acmilan

‘Esta muy bien’

Luego de sufrir una lesión en tobillo derecho durante el mes de octubre, Santiago Giménez volverá a pisar una cancha de futbol tras más de 130 días de ausencia. El ‘Bebote’ será parte de la lista de convocados de Massimiliano Allegri para el duelo ante Torino.

Santi Giménez en entrenamiento con el AC Milan | x:@acmilan

¿Giménez? Él está muy bien, estará convocado”, confesó el técnico del AC Milan durante la rueda prensa previo al duelo de Serie A, ante el Torino FC.

Esta sería la primera convocatoria de Giménez en el 2026, pues aunque ya fue parte de los entrenamientos de las últimas semanas, el mexicano aún no ha aparecido en el banquillo de suplementos.

Santiago Giménez puede regresar a la actividad de Serie A | MEXSPORT

¿Apunta a la Selección Mexicana?

La convocatoria de Santiago Giménez con el AC Milan no solo significa el regreso de uno de los delanteros más importantes del club italiano, sino que también significa una nueva oportunidad para un jugador importante para el equipo de Javier ‘Vasco Aguirre.

Santiago Giménez l X:acmilan

El regreso de Santiago Giménez también abre la puerta para que el delantero recupere ritmo competitivo en la recta final de la temporada en la Serie A, un factor clave pensando en su posible convocatoria mundialista. Con pocos meses por delante antes del arranque del torneo, cada minuto en cancha será determinante.

Por su parte, Javier Aguirre, consciente de que su capacidad goleadora, sabe que si Santi logra dejar atrás por completo la lesión y sumar minutos con el AC Milan, podría perfilarse nuevamente como una de las cartas fuertes en el ataque mexicano rumbo a la próxima Copa del Mundo.