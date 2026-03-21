Santiago Giménez reaparece con el Milan y lanza dardo a sus detractores: "no tengo que demostrar mi valía"

Santiago Giménez volvió a tener actividad en la Serie A tras casi cinco meses de ausencia, participando en el triunfo del AC Milan por 3-2 ante el Torino. El delantero mexicano ingresó al minuto 77, en un regreso esperado tanto por la afición como por el propio jugador, quien dejó claro que, aunque se siente bien físicamente, aún le falta ritmo futbolístico.

El atacante azteca no ocultó su emoción al volver a las canchas con el club Rossonero, al que considera su "equipo soñado". "Hoy me emocioné mucho al ser convocado y al volver a jugar con mi equipo soñado", expresó Giménez, quien además resaltó la importancia del resultado por encima de lo individual: "Al regresar, pensé primero en el grupo porque ganar era importante hoy".

Santiago Giménez regresó a jugar con el AC Milan| MEXSPORT

Un regreso esperado, pero con cautela

Después de una prolongada recuperación por problemas en el tobillo, el delantero ha sido llevado con precaución por el cuerpo técnico del Milan. Su reaparición se dio de manera gradual, reflejando una estrategia clara para evitar recaídas y asegurar que alcance su mejor nivel en las próximas semanas.

Giménez reconoció que el proceso ha sido largo y complicado, pero aseguró sentirse feliz de estar nuevamente en el campo. "Ha sido un largo camino con mi tobillo, pero ahora estoy feliz de estar de vuelta en el campo", afirmó. Además, dejó claro que no piensa adelantarse a los tiempos: "No tiene sentido pensar en el futuro, sólo un partido a la vez".

Santiago Giménez | MEXSPORT

¿Por qué Santiago Giménez no fue convocado con la Selección Mexicana?

La ausencia del delantero en la reciente convocatoria de la Selección Mexicana para enfrentar a Portugal y Bélgica generó dudas entre los aficionados. Sin embargo, su no inclusión responde a una decisión preventiva, priorizando su recuperación total y evitando cualquier riesgo físico tras su lesión.

El propio jugador respaldó esta decisión al señalar que lo más importante en este momento es consolidarse nuevamente con el Milan. "No quiero presionarme. Las cosas pasarán, pero lo principal es volver al equipo", comentó, dejando claro que su prioridad es recuperar su mejor nivel.

Santiago Giménez en lamento con la Selección Mexicana durante un amistoso en 2025 | MEXSPORT

En cuanto a su rol dentro del equipo italiano, el mexicano fue claro al afirmar que no necesita demostrar su valía, ya que siente el respaldo del club y del cuerpo técnico. "No creo que tenga que demostrar mi valía; sé que confían en mí", aseguró. También destacó el ambiente positivo dentro del vestidor: "Afuera se habla mucho de lo negativo, pero aquí dentro solo hay cosas positivas".