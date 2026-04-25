Querétaro remonta a Puebla y ambos cierran su participación en el Clausura 2026

Se acabaron los Viernes Botaneros… por ahora. Después de 16 jornadas, la Liga MX comenzó su última fecha de cara a la Liguilla del Clausura 2026, con un Estadio Cuauhtémoc con poca afluencia y un resultado final de 1-2 entre Puebla y Querétaro.

La Franja intentó despedirse de su afición de manera decorosa, y en los primeros minutos lo estaban logrando. El equipo de Albert Espigares abrió el marcador al 10', gracias a un grosero error por parte de la zaga de los Gallos Blancos, quienes le dejaron la mesa puesta a Bryan Garnica para el primer gol del partido.

Bryan Garnica, jugador de Puebla | IMAGO7

Sin embargo, Garnica pasó de ser el héroe a ser el villano en tan solo seis minutos. Al 16', el jugador de los camoteros se fue a las regaderas tras una dura entrada hacia Juan Cázarez, que fue revisada por el VAR.

Desde el momento de la expulsión, los Gallos Blancos tomaron la iniciativa y control absoluto del partido, con varias jugadas clave en la primera mitad. Pese a la asfixiante iniciativa queretana, el equipo de Esteban González se fue en ceros en los primeros 45 minutos.

Ali Ávila, jugador de Querétaro | IMAGO7

¿Cómo fue el segundo tiempo del Puebla vs Querétaro?

La segunda mitad fue prácticamente igual que la primera, solamente que ahora sí hubo tantos por parte de los del Bajío. El empate cayó gracias a un gol de Ali Ávila, que remató completamente solo y, tras una revisión en el VAR, Querétaro comenzó la travesía por sus últimos tres puntos.

Ávila estuvo cerca de su doblete al minuto 77, pero su remate poco convencional terminó por estrellarse en el palo. Sin embargo, dos minutos después los Gallos le dieron la vuelta al juego, gracias a un auténtico golazo por parte de Daniel Parra.

La molestia en la Angelópolis

Después del silbatazo final, la poca afición que se reunió en el Estadio Cuauhtémoc despidió a su equipo, aunque no de la manera deseada. El respetable hizo sonar la música de viento y abuchearon al Puebla, que terminó en la posición 17; Querétaro es 11, de momento.