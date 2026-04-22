Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
"Merecimos más": Albert Espigares lamentó derrota de Puebla contra Rayados de Monterrey

Jugadores de Puebla en el partido contra Monterrey en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Ricardo Olivares 07:39 - 22 abril 2026
El estratega poblano habló sobre el balance del partido y el desempeño de su equipo luego de la Jornada 16 del Clausura 2026

Puebla dejó escapar la victoria y terminó cayendo ante Monterrey como visitante, el estratega poblano habló sobre el balance del partido y el desempeño de su equipo.

El balance es positivo, positivo. Lástima que a esto que nos dedicamos es a hacer llegar ese acuerdo con el resultado. Es una lástima, creo que merecimos más. Me quedo completamente orgulloso de lo que ha mostrado el equipo. Tanto como técnico como, si tuviese que hablar como aficionado del club, me sentiría representado por nuestros jugadores.”

A su vez también respondió si el proyecto debe continuar y la evaluación que da al torneo. “Creo que cómo empezó este equipo y estos jugadores a principio de temporada, y cómo los veo hoy, siento un tremendo orgullo del crecimiento que han tenido, de lo que han ganado a título individual y de lo que le han mostrado al equipo día a día trabajando".

"Pero, como te digo, el resultado final es el que marca los parámetros. Sí tiene que tener continuidad, sin ninguna duda, por los jugadores, porque creo que la imagen que ha mostrado esta temporada ha sido bastante distinta a la de tiempo atrás, y hablo positivamente", señaló.

De igual forma el técnico de Puebla aclaró sobre las claves que debe tener el plantel para regresar a la competitividad. “Mira, has dicho una palabra muy importante, competir. Creo que el equipo esta temporada, quitando algunos partidos, hemos competido en todos. Hemos tenido opción de puntuar e incluso de ganar en muchos de ellos".

"Entonces, como te comentaba, afianzar eso acaba siendo una cuestión de trabajo, de tiempo y de constancia. Como bien dices, hay equipos que hacen inversiones con jugadores más caros, pero yo no tengo ninguna duda de que, con el tiempo, los jugadores que tengo hoy muchos de ellos alcanzarán ese valor dentro de su proceso", finalizó.

Lo Último
09:33 ¡Sacudida en la FMF! Habrá Asamblea de Dueños extraordinaria para iniciar transición de gobernanza
09:06 Luis Enrique confirma malas noticias sobre Vitinha rumbo a las Semifinales de Champions League
08:59 ¡Estilo retro! Filtran jersey de América para la temporada 2026-2027
08:37 Refuerzo de lujo en el Líder Mundial: Gustavo Mendoza llega a ESPN de cara a la Copa del Mundo
08:19 "No se admite ningún tipo de discriminación": Jardine responde a supuestos insultos racistas de Henry Martin
08:02 Pumas acecha récord de puntos y Efraín Juárez lanza mensaje a sus críticos: “Hace tres meses me querían echar”
07:40 Alejandro Zendejas revela trabajo de penales en América tras triunfo clave rumbo a Liguilla
07:39 "Merecimos más": Albert Espigares lamentó derrota de Puebla contra Rayados de Monterrey
07:20 Rayados cierra con triunfo ante Puebla; Nicolás Sánchez valora el resultado y explica la ausencia de Sergio Canales
07:00 El Reporte Ponce: Así, como Vicente, ni campeón se queda Larcamón