"Merecimos más": Albert Espigares lamentó derrota de Puebla contra Rayados de Monterrey
Puebla dejó escapar la victoria y terminó cayendo ante Monterrey como visitante, el estratega poblano habló sobre el balance del partido y el desempeño de su equipo.
“El balance es positivo, positivo. Lástima que a esto que nos dedicamos es a hacer llegar ese acuerdo con el resultado. Es una lástima, creo que merecimos más. Me quedo completamente orgulloso de lo que ha mostrado el equipo. Tanto como técnico como, si tuviese que hablar como aficionado del club, me sentiría representado por nuestros jugadores.”
A su vez también respondió si el proyecto debe continuar y la evaluación que da al torneo. “Creo que cómo empezó este equipo y estos jugadores a principio de temporada, y cómo los veo hoy, siento un tremendo orgullo del crecimiento que han tenido, de lo que han ganado a título individual y de lo que le han mostrado al equipo día a día trabajando".
"Pero, como te digo, el resultado final es el que marca los parámetros. Sí tiene que tener continuidad, sin ninguna duda, por los jugadores, porque creo que la imagen que ha mostrado esta temporada ha sido bastante distinta a la de tiempo atrás, y hablo positivamente", señaló.
De igual forma el técnico de Puebla aclaró sobre las claves que debe tener el plantel para regresar a la competitividad. “Mira, has dicho una palabra muy importante, competir. Creo que el equipo esta temporada, quitando algunos partidos, hemos competido en todos. Hemos tenido opción de puntuar e incluso de ganar en muchos de ellos".
"Entonces, como te comentaba, afianzar eso acaba siendo una cuestión de trabajo, de tiempo y de constancia. Como bien dices, hay equipos que hacen inversiones con jugadores más caros, pero yo no tengo ninguna duda de que, con el tiempo, los jugadores que tengo hoy muchos de ellos alcanzarán ese valor dentro de su proceso", finalizó.
