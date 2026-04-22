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Futbol

Luis Enrique confirma malas noticias sobre Vitinha rumbo a las Semifinales de Champions League

Luis Enrique durante un partido del PSG en la Ligue 1 | AP
Luis Enrique durante un partido del PSG en la Ligue 1 | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 09:06 - 22 abril 2026
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El estratega aceptó que el portugués no estará en el compromiso ante Nantes en la Ligue 1

Después de la derrota del fin de semana contra Olympique Lyon en la Jornada 30 de la Ligue 1 , PSG sale a escena nuevamente este miércoles, en la pendiente Fecha 26 del campeonato francés. El equipo parisino recibirá a Nantes con el objetivo de sumar tres puntos que le den un mayor colchón en la clasificación.

Sin embargo, el actual campeón de Francia no contará con Vitinha, quien salió de cambio en el primer tiempo del partido contra Lyon, con dolor en el pie derecho. "Vitinha permanecerá en cuidados en los próximos días y una nueva evaluación será realizada el fin de semana”, se lee en el comunicado que compartió el club respecto al estado del portugués.

Luis Enrique durante un partido del PSG en la Ligue 1 | AP
Luis Enrique durante un partido del PSG en la Ligue 1 | AP

En ese mismo tenor, Luis Enrique reconoció que no podrá contar con el atacante para el compromiso contra Nantes y adelantó que está en duda para el juego de Semifinal de la ida de la Champions League, en la cual se enfrentará a Bayern Munich. "No es algo positivo. Hay que esperar a las pruebas, pero cuando cambias a un jugador no es algo positivo", dijo después del juego ante Lyon.

Luis Enrique mantiene calma respecto a Vitinha

No obstante, el estratega español tampoco quiso ser fatalista y mantuvo una mínima esperanza de que el portugués, quien es una pieza importante en su esquema, pueda recuperarse. "Todavía faltan dos partidos importantes de liga. Veremos con calma y tranquilidad cómo los jugadores lesionados pueden regresar. Pero no lo sé".

Vitinha en el partido de PSG contra Liverpool en Champions League | AP
Vitinha en el partido de PSG contra Liverpool en Champions League | AP

Con 45 partidos, Vitinha es el segundo jugador de PSG con más actividad hasta ahora, entre Ligue 1, Champions League, Copa de Francia, Supercopa de Francia y Copa Intercontinental. Hasta ahora ha aportado siete goles y diez asistencias, por lo que su ausencia puede representar una baja muy sensible para el equipo parisino en lo que resta de la temporada.

¿Qué viene para PSG en la Temporada 2025-26?

Los parisinos reciben a Nantes este miércoles con el objetivo de lograr la victoria que les permita tomar ventaja de cuatro puntos sobre Lens. Posteriormente, también en el torneo de liga, visitarán a Angers el sábado 25 a las 11:00 horas (tiempo del centro de México), tras lo cual será el primer juego de la serie ante Bayern, el martes 28 de abril a las 13:00 horas.

Vitinha en el partido de PSG contra Liverpool en Champions League | AP
Vitinha en el partido de PSG contra Liverpool en Champions League | AP

Después del juego ante los bávaros, PSG recibirá a Lorient el sábado 2 de mayo a las 9:00 horas para acercarse más al bicampeonato de la Ligue 1. Será después de este juego que llegue la prueba de fuego con la visita a Bayern en el Allianz Arena para el partido de vuelta de la Semifinal, en el cual el conjunto parisino buscará su segunda Final al hilo en el torneo de la UEFA.

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