El misterio de Matthijs de Ligt: ¿Qué ocurre realmente con el central del United?

La prolongada ausencia de Matthijs de Ligt se ha transformado en uno de los mayores enigmas que rodean la ya turbulenta temporada del Manchester United. La incertidumbre sobre su estado físico crece mientras el club navega una campaña llena de altibajos.

Matthijs de Ligt | Grosby Group

LA DEBACLE DE MATTHIJS DE LIGT

El defensor neerlandés disputó su último encuentro con los 'Red Devils' el 30 de noviembre, y desde entonces permanece de baja por lesión. Lo que inicialmente se describió como una molestia menor ha derivado, cinco meses después, en un problema físico sin un plazo claro de recuperación, generando un foco de inquietud constante en Old Trafford.

En su momento, el entonces técnico Ruben Amorim restó importancia al asunto. "Para Matthijs es algo pequeño. Espero tenerle en el próximo partido", comentó, sugiriendo un regreso inminente que nunca se materializó.

Hasta su lesión, De Ligt había sido un pilar fundamental en la defensa del equipo, habiendo jugado todos los minutos posibles en la Premier League. Su rol era indiscutible en el esquema del United, pero desde aquel partido no ha vuelto a pisar el césped en competición oficial.

A finales de febrero, el nuevo entrenador, Michael Carrick, ofreció una perspectiva menos optimista sobre la situación del central. "Matthijs ha tenido un problema en la espalda cuya mejora ha sido lenta. Hemos estado trabajando en ello y va por buen camino, pero aún le queda un trecho. Es difícil precisar un tiempo de recuperación para una lesión de espalda, pero sin duda está mejorando", explicó.

Matthijs de Ligt | AP

PREOCUPACIÓN POR DE LIGT

Sin embargo, la realidad es que la evolución del jugador no parece ser la esperada, y la preocupación en Inglaterra es cada vez mayor. De Ligt ni siquiera formó parte de la expedición del equipo a la concentración invernal en Dublín la semana pasada. Aunque se le ha visto realizando trabajo de campo en Carrington, e incluso entrenando con sus compañeros, aún no está en condiciones de competir.

Esta falta de claridad ha alimentado todo tipo de especulaciones en redes sociales sobre la verdadera naturaleza de su dolencia. Según informaciones del medio 'i News', el neerlandés padece una lesión de espalda poco común, con complicaciones neurológicas que dificultan enormemente establecer un pronóstico de regreso. Al afectar al sistema nervioso, su estado puede variar día a día, haciendo imposible fijar una fecha.

A pesar de los rumores, el mismo medio desmiente cualquier teoría que sugiera que su ausencia se deba a motivos extradeportivos o a procedimientos médicos no autorizados por el club, reafirmando que la causa es estrictamente física.

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