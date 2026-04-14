Leeds le propinó una derrota dolorosa al Manchester United que se quedó con un hombre menos

Leeds se llevó el partido con marcador de 1-2 ante un Manchester United que quedó mermado al frente y no encontró la brújula para controlar el partido y sacar un resultado convincente en la Fecha 32 de la Premier League.

Los blancos tomaron mal parados al equipo de Diablos Rojos desde muy temprano en el encuentro. A solo dos minutos del silbatazo inicial, Leeds movió por derecha hasta línea de fondo, Gabriele Gudmundsson mandó el centro raso que buscó anotar con una barrida Dominic Calvert-Lewin, pero ya tenía muy cerca al arquero.

Un minuto después por sector izquierdo apareció con balón controlado, Jayden Bogle que no desaprovechó la distancia para mandar un centro peligroso, rechazado en primera instancia por la defensa roja, pero que al final le quedó en los pies a Noah Okafor, que con parte interna del pie la mandó a guardar para poner el primer gol.

Noah Okafor celebrando su gol ante Manchester United l AP

La respuesta del equipo del Teatro de los Sueños no se hizo esperar cuando el balón recorrió medio campo hasta toparse con Amad Diallo que disparó con enjundia y con el pie derecho para tratar de empatar; sin embargo, Karl Darlow fue mucho más rápido y se quedó con la esférica a ras de césped.

La escuadra dirigida por Michael Carrick trató de encontrar los espacios en el medio campo, centrando su ataque en la posición que mantuvo Diallo durante todo el partido. El delantero fue la clave para que el ManU ejerciese su línea ofensiva abriendo huecos en el círculo central.

Al no lograr un avance significativo, el mediocampista Matheus Cunha acompañó el ataque sobre el carril de la izquierda para darle mayor amplitud al juego; pese a los esfuerzos, los rojos no lograban pasar a la visita.

Finalmente llegó el doblete de los Pavos Reales de la mano de Noah Okafor quien selló su segundo tanto de la noche cuando pegó un derechazo de media distancia que fue desviado por la defensa y se colocó en el esquinero inferior del primer poste.

Lisandro Martínez le jala el cabello a Dominic Calvert-Lewin y lo expulsan

Lisandro Martínez al ser expulsado ante Leeds l AP

Con el marcador en contra y los visitantes presionando la meta de The Red Devils, la desesperación invadió al central argentino, Lisandro Martínez, quien en un acto inconsciente por frenar el avance de Leeds, optó por jalar del cabello a su rival Dominic Calvert-Lewin. La jugada fue revisada por el VAR y Licha se fue expulsado del partido.

Poco antes de su expulsión, previo a finalizar la primera mitad del encuentro, Martínez se puso la capa de héroe y salvó con una barrida la portería del United ante el peligro generado por Ao Tanaka cuyo balón se quedó en la línea.

Casemiro abrió el marcador para los locales con asistencia de Bruno Fernandes

Casemiro celebrando su gol l AP