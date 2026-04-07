Harry Maguire decide su futuro en el Manchester United

El futbolista inglés Harry Maguire firmó el martes una extensión de contrato de un año con el Manchester United, con opción a otros 12 meses. El defensa internacional, cuyo contrato expiraba al final de la temporada, ha sellado su continuidad con el club de la Premier League.

Harry Maguire en el compromiso de Manchester United ante Everton | AP

"Harry encarna la mentalidad y la resiliencia necesarias para rendir en el Manchester United. Es un profesional de primer nivel que aporta una experiencia y un liderazgo inestimables a nuestro joven y ambicioso equipo", declaró Jason Wilcox, director de fútbol del club, según la agencia AP.

Maguire llegó al United procedente del Leicester en 2019 por 87 millones de euros, una cifra récord mundial en aquel momento para el traspaso de un defensa. Con los Diablos Rojos, con los que ha disputado 266 partidos hasta la fecha, ha ganado la FA Cup y la Copa de la Liga.

En 2023, el central de 33 años parecía que iba a dejar el club tras perder su puesto en el once inicial bajo las órdenes del entrenador Erik ten Hag. Sin embargo, más tarde volvió a ser una pieza clave del equipo y se ganó el regreso a la Selección de Inglaterra antes del Mundial 2026.

Harry Maguire en celebración de gol con Manchester United | AP

"Representar al Manchester United es el mayor honor. Es una responsabilidad que nos enorgullece a mí y a mi familia cada día. Estoy encantado de poder prolongar mi andadura en este increíble club al menos por ocho temporadas, seguir jugando ante nuestra excepcional afición y crear juntos más momentos maravillosos", afirmó Maguire.