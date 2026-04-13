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Futbol Internacional

Bruno Fernandes explota tras la derrota del Manchester United: "Las reglas aplican distinto para todos"

Bruno Fernandes decepcionado tras la derrota l AP
Jorge Armando Hernández 15:40 - 13 abril 2026
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El delantero portugués se mostró inconforme con el accionar del árbitro y tiró un mensaje a la yugular

Manchester United perdió 2-1 ante Leeds en la Premier League, el partido estuvo marcado por la expulsión de Lisandro Martínez por jalar del cabello a su rival del conjunto visitante. Tras la derrota del equipo de los Diablos Rojos, el capitán Bruno Fernandes, soltó la bomba y explotó contra el arbitraje.

Bruno explota en contra del accionar arbitral
Bruno Fernandes tras finalizar el encuentro l AP

Durante el encuentro hubo una acción que involucró a Amad Diallo, quien estaba peleando un balón con el jugador de Leeds, Pascal Struijk. El mediocampista del equipo rojo usó su cuerpo para ganar la marca, lo que fue sancionado por el árbitro central.

Bruno Fernándes se acercó para reclamar la rigurosidad con la que se señaló la falta y por ende se llevó la tarjeta amarilla, debido a sus fuertes reproches al central.

"Las reglas aplican distinto para todos. Ustedes pueden ver la diferencia en las tarjetas amarillas, mejor no digo nada", declaró Fernandes después del encuentro.

Los dichos del delantero de los Red Devils sonaron mucho tras la finalización del encuentro y el descalabro sufrido por el equipo local que perdió contra el lugar 15 de la tabla.

Manchester United no contará con Lisandro Martínez

Los Diablos Rojos no contarán con su defensa debido a su expulsión, la cual es la primera en la temporada tras 52 días ausente por una lesión en la rodilla.

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