Tiger Woods anuncia que se alejará del Golf para recibir tratamiento médico

Tiger Woods anunció el martes que se retirará temporalmente para recibir tratamiento, cuatro días después de que su vehículo se estrellara en Florida y fuera arrestado bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol. Se perderá el Masters por segundo año consecutivo.

“Esto es necesario para que yo pueda priorizar mi bienestar y trabajar para lograr una recuperación duradera”, dijo Woods en publicaciones en redes sociales .

Accidente de Tiger Woods l AP

El martes, Woods se declaró inocente en su caso de conducir bajo los efectos del alcohol en Florida, horas después de que un informe del sheriff indicara que los agentes encontraron dos pastillas para el dolor en su bolsillo y que mostraba signos de estar bajo los efectos del alcohol después de que su SUV chocara contra un remolque y volcara de lado.

El registro judicial en línea del condado de Martin mostraba que Woods se había declarado inocente por escrito y que planeaba renunciar a su audiencia de lectura de cargos del 23 de abril.

Es la segunda vez que Woods se toma un descanso tras un accidente automovilístico. En 2009, después de que su camioneta chocara contra una boca de incendios y un árbol frente a su casa cerca de Orlando, se tomó un descanso para trabajar en su desarrollo personal. Eso duró cuatro meses y regresó para el Masters.

Según el informe de detención publicado por la Oficina del Sheriff del Condado de Martin, Woods tenía los ojos inyectados en sangre y vidriosos, las pupilas dilatadas y llevaba consigo pastillas de opioides —identificadas como hidrocodona— cuando fue interrogado en el lugar del accidente .

Tiger Woods l AP

Según el informe, los movimientos de Woods eran lentos y aletargados , sudaba mientras hablaba con los agentes en el asiento trasero de un coche con aire acondicionado y les dijo que había tomado medicamentos recetados esa misma mañana.

Woods no ha participado en ningún evento oficial desde el Abierto Británico de 2024. Se estaba recuperando de su séptima operación de espalda en octubre e intentaba regresar en el Masters, donde ha sido campeón en cinco ocasiones.

Durante una prueba de sobriedad en el lugar, los agentes notaron que Woods cojeaba y que llevaba una media de compresión en la rodilla derecha. Woods explicó que se había sometido a siete cirugías de espalda y a más de 20 cirugías en la pierna derecha, y que se le bloqueaba el tobillo al caminar.

Woods, que tenía hipo durante el interrogatorio, movió continuamente la cabeza durante una de las pruebas de sobriedad y los agentes tuvieron que decirle varias veces que mantuviera la cabeza recta, según el informe.

Woods mostró signos de deterioro tras el incidente |AP

“Basándome en mis observaciones de Woods, en cómo realizó los ejercicios y en mi formación, conocimientos y experiencia, creo que las facultades normales de Woods estaban afectadas y que no era capaz de conducir el vehículo de forma segura”, escribió el agente después de las pruebas.

“Me comprometo a tomarme el tiempo necesario para regresar en un estado más saludable, más fuerte y más concentrado, tanto a nivel personal como profesional”, dijo Woods en su comunicado.