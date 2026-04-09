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Caso Werevertumorro desata debate por registro de celulares con CURP

Werever se quejó de que alguien violó su privacidad al escribirle por WhatsApp/IG: @werevertumorro
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 10:12 - 09 abril 2026
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Gabriel Montiel reveló que “alguien de arriba” lo buscó, luego de que expresó su rechazo al trámite obligatorio del Gobierno Federal

El tema de vincular la línea telefónica con la Clave Única de Registro de Población (CURP) ha alcanzado un nuevo nivel de desconfianza.


Esto ocurrió luego de que el influencer Gabriel Montiel, mejor conocido como Werevertumorro, revelara que “alguien de arriba” se comunicó con él tras expresar públicamente su rechazo al trámite obligatorio del Gobierno de México y su intención de cambiarse a una telefonía extranjera.

Gabriel Montiel expresó su rechazó a vincular su línea de celular con la CURP/IG: @werevertumorro

Werevertumorro rechaza vincular su celular con la CURP

El pasado 7 de abril, Montiel publicó un mensaje en su cuenta de X en el que preguntaba a sus seguidores cómo contratar una línea telefónica extranjera para usar en México.


Su objetivo: evitar registrar su número con la CURP.

Oigan, hay forma de sacar linea extranjera en México y tener un buen plan. No quiero registrar mi celular con curp (sic)”, publicó Werevertumorro.

“Alguien de arriba” lo contactó

Un día después, el influencer volvió a pronunciarse sobre el tema, pero ahora mostrando una captura de pantalla de un chat de WhatsApp.


En la conversación, una persona —sin identificarse— le ofrecía información sobre los objetivos del registro de líneas telefónicas.

Pues ya se comunicaron DE ARRIBA conmigo, a mi número personal para hacerme saber que están al pendiente y que me pueden dar info. (Yo no les pase mi teléfono) Qué bueno que no puse algo malo, se imaginan… (sic)”, compartió Werever.

Reacciones políticas y empresariales

El caso generó diversas reacciones en redes sociales, incluyendo posturas de actores políticos y empresarios que cuestionaron la medida.

Werevertumorro criticó el registro telefónico y la CURP biométrica por el grave riesgo que implica para la PRIVACIDAD. ¿Qué sucedió después? Lo contactó el gobierno de Morena a su teléfono personal, invadiendo justo su PRIVACIDAD”, publicó el PRI en X.

A lo que Montiel respondió:

También critiqué en su momento a Peña Nieto y me fue peor con uds. Saludos”.

Por su parte, el empresario Ricardo Salinas Pliego escribió:

No pues ya ni preguntamos por el derecho a la privacidad ¿verdad?”.

¿Qué es el registro obligatorio de líneas telefónicas?

Desde el pasado 9 de enero de 2026, todos los usuarios de telefonía móvil en México deben vincular su línea telefónica con su CURP, como parte del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT).


Esta medida busca combatir delitos como la extorsión y el fraude, representando un cambio importante en la forma en que se registran los dispositivos móviles en el país.

Por ley, todas las líneas telefónicas deben ser vinculadas a la CURP de su dueño para seguir teniendo servicio/Pixabay

¿Qué pasa si no registras tu línea?

Si el usuario no registra su línea antes del 30 de junio, su servicio será suspendido.


Esto implica que el celular:

  • No podrá hacer llamadas

  • No podrá recibir mensajes

  • No tendrá datos móviles


Únicamente quedará habilitado para llamadas de emergencia, hasta completar el trámite.


El registro es obligatorio tanto para personas físicas como morales.



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