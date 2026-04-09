Nike va por la Champions y ya negocia con UEFA por el balón oficial

La marca estadounidense Nike se encuentra en negociaciones exclusivas para convertirse en el proveedor oficial del balón de las competiciones de la UEFA, incluyendo la Champions League, Europa League y Conference League.

De concretarse el acuerdo, Nike rompería con un dominio histórico de Adidas, que ha sido la encargada del balón oficial de la Champions durante más de dos décadas.

Un dominio de 25 años que podría llegar a su fin

Desde 2001, Adidas ha sido sinónimo del balón de la UEFA Champions League, creando uno de los productos más icónicos del futbol mundial. Sin embargo, esta era podría terminar pronto, ya que la UEFA busca renovar y potenciar sus acuerdos comerciales en torno a uno de sus activos más visibles dentro del juego.

Balón de la Final de la Champions League 2022 | Adidas

Nike domina el mundo del deporte, siendo la principal marca en la NBA, NFL, MLB y el running; solo le ha faltado un nicho por conquistar en todo este tiempo, uno que siempre ha sido dominado por Adidas, pero ahora todo podría cambiar con este movimiento.

Balón de la Final de la UEFA Champions League en Madrid | TWITTER @adidas

La UEFA abre el mercado y Nike toma ventaja

De acuerdo con información de The Athletic, el organismo europeo lanzó recientemente una licitación con el objetivo de maximizar ingresos y abrir la competencia por este patrocinio.

En ese contexto, Nike ha tomado la delantera en las negociaciones, perfilándose como el principal candidato para adueñarse del balón oficial en las principales competiciones europeas.