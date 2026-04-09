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Futbol

Rayo Vallecano arrolla al AEK y acaricia las Semifinales de la Conference League

AEK de Atenas cayendo derrotado por el Rayo Vallecano l AP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 13:11 - 09 abril 2026
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El equipo de Orbeline Pineda, a nada de la eliminación de la Conference League tras caer en España ante el Rayo Vallecano

El Rayo Vallecano firmó una tarde mágica en Vallecas y dio un golpe de autoridad en Europa tras vencer 3-0 al AEK Atenas en la ida de los cuartos de final de la Conference League.

El mexicano disputó los 90 minutos del encuentro y se fue en blanco; a pesar de que constantemente estuvo metido en el ataque, no pudo ser la pieza diferencial para los griegos.

Inicio fulminante y dominio total en Vallecas

El conjunto español salió con todo desde el primer segundo… literalmente. Apenas al minuto 2, Illias Akhomach apareció para abrir el marcador tras una jugada vertiginosa que encendió a toda la grada y marcó el tono del partido.

El Rayo no bajó el ritmo y mantuvo el control ante un AEK que nunca logró asentarse en el campo. Antes del descanso, Unai López aprovechó un error en la salida rival para poner el 2-0 y dejar la eliminatoria muy encarrilada.

Aunque el conjunto griego intentó reaccionar en la segunda mitad, se topó con una defensa sólida y un Augusto Batalla seguro bajo los tres palos, evitando cualquier intento de remontada.

Florian Lejeune, del Rayo Vallecano, en el centro, celebra un gol l AP

Isi sentencia y desata la fiesta europea

La estocada final llegó al minuto 74, cuando Isi Palazón transformó un penalti para sellar el 3-0 definitivo y desatar la locura en Vallecas.

Isi Palazón ante AEK l AP

El resultado deja al Rayo con pie y medio en las semifinales, en una noche que puede quedar marcada como una de las más importantes en la historia reciente del club.

Ahora, el equipo madrileño viajará a Atenas con una ventaja contundente y el sueño europeo más vivo que nunca.

Los jugadores celebran después de que Ilias Akhomach, del Rayo Vallecano, anotara el primer gol de su equipo l AP
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