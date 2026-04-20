Mateo Chávez y sus declaraciones tras ser campeón con AZ: "Es como si hubiera ganado con Chivas"

El título del AZ Alkmaar en la Copa de los Países Bajos dejó un marcador contundente de 5-1 sobre el NEC Nijmegen, pero más allá de la goleada, las declaraciones de Mateo Chávez fueron las que marcaron la conversación tras el partido. El mexicano, que se quedó en la banca en la Final, acaparó reflectores por la forma en que expresó su sentir tras conquistar su primer trofeo en Europa.

El equipo neerlandés dominó el encuentro desde el inicio y construyó una victoria sin cuestionamientos, con goles de Mees de Wit, Sven Mijnans, Peer Koopmeiners, Kees Smit y Troy Parrott. Sin embargo, la historia no terminó en la cancha, ya que las palabras del exjugador de Chivas le dieron un ángulo distinto a la consagración.

Mateo Chávez con el AZ Alkmaar | @AZAlkmaar

“Es como si hubiera sido campeón con Chivas”

Tras el silbatazo final, Mateo Chávez dejó una de las frases más llamativas al comparar el título con lo que significaría ganar con el Guadalajara. “Es lo que me imagino como si hubiera sido campeón con Chivas”, declaró, en una afirmación que rápidamente generó eco entre la afición.

La declaración no solo refleja la emoción del momento, sino también el fuerte vínculo que mantiene con el club rojiblanco. A pesar de su presente en Europa, Chávez dejó claro que su identidad futbolística sigue marcada por su paso en la Liga MX.

Mateo Chávez con Chivas | IMAGO7

“Muy feliz de haber sido parte de este proceso”

Además de su comparación con Chivas, el mexicano destacó su rol dentro del equipo durante el torneo. “Muy feliz de haber sido parte de este proceso. Un torneo donde tuve mucha participación”, aseguró, dejando ver que se siente parte importante del campeonato.

Aunque no tuvo minutos en la Final, Chávez remarcó su contribución a lo largo de la competencia, alineándose con el discurso de equipo que caracteriza al AZ Alkmaar. Su mensaje pone en valor el trabajo colectivo por encima de lo individual.