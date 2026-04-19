Mateo Chávez es campeón; AZ Alkmaar conquista la Copa de Países Bajos

El futbol mexicano celebra un nuevo logro en el extranjero, esta vez con la consagración de Mateo Chávez en el balompié neerlandés. El joven jugador azteca conquistó su primer título en los Países Bajos como parte del AZ Alkmaar, que firmó una contundente victoria de 5-1 sobre el NEC Nijmegen en la Final de la Copa de los Países Bajos. El exjugador de las Chivas se quedó en la banca.

¿Quién abrió el marcador?

Desde el arranque del encuentro, el AZ Alkmaar mostró su intención de imponer condiciones, con un juego ofensivo que pronto comenzó a generar estragos en la defensa rival. El premio llegó al minuto 32, cuando Mees de Wit abrió el marcador con una definición precisa que desató la euforia en las gradas. Ese gol marcó el inicio de un vendaval ofensivo que terminaría por desbordar al NEC Nijmegen.

Mateo Chávez celebra la victoria de un partido | Grosby Group

Para la segunda mitad, el dominio del AZ se acentuó aún más. Al minuto 67, Sven Mijnans amplió la ventaja con un tanto que prácticamente encaminaba el título. Apenas seis minutos después, al 73’, Peer Koopmeiners apareció para firmar el tercero, dejando sin respuesta a un NEC que comenzaba a desmoronarse ante la contundencia de su rival.

El NEC Nijmegen intentó reaccionar y encontró un respiro al minuto 78, cuando Ogawa logró descontar en el marcador. Sin embargo, el gol resultó insuficiente para cambiar el rumbo del partido, ya que el AZ Alkmaar mantuvo el control del juego y no permitió que su rival se acercara con verdadero peligro en los minutos posteriores.

Equipo del AZ Alkmaar en la Conference League | AP

En la recta final del encuentro, el AZ terminó por redondear una goleada de escándalo. Kees Smit anotó al 90+1 para poner el cuarto tanto, mientras que Troy Parrott cerró la cuenta al 90+5, desatando la celebración definitiva en el banquillo y en la tribuna. La superioridad del equipo fue evidente, reflejada en un marcador que no dejó lugar a dudas.

Mateo Chávez con el AZ Alkmaar | @AZAlkmaar

Mateo Chávez se une a mexicanos que ganaron un titulo en Países Bajos

Para Mateo Chávez, este título representa un paso significativo en su carrera profesional. Formar parte de un equipo que domina una final de esta magnitud y levantar un trofeo en Europa es un logro que refuerza su proyección internacional y lo coloca como uno de los mexicanos a seguir en el viejo continente.

La conquista del AZ Alkmaar reafirma el crecimiento del club en el futbol neerlandés, consolidándose como un equipo competitivo capaz de pelear y ganar títulos ante rivales de peso. La contundente victoria en la final es reflejo de un proyecto sólido y bien estructurado.