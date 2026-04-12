Mateo Chávez vuelve a las canchas con AZ Alkmaar tras superar lesión

Buenas noticias para el seleccionado mexicano de Javier Aguirre; Mateo Chávez vivió sus primeros minutos después de una lesión que lo marginó de las canchas en las últimas semanas, el mexicano entró de cambió al 76' por Mees de Wit en el AZ Alkmaar vs Heerenveen.

El exjugador de las Chivas terminó el juego que AZ Alkmaar catapultó con una victoria de 3-0 dentro de la Jornada 30 de la Eredivisie para mantenerse en zona de clasificatorio para competición europea.

AZ Alkmaar vs Heerenveen l CAPTURA

El cuadro ‘Bicolor’ inició ganando en menos de 10 minutos de juego gracias a un doblete de Sven Mijnans al 7’ y 9’; finalmente, la goleada se cerró antes de que entrara el lateral mexicano por conducto de Troy Parrott.

¿Qué lesión tenía Mateo Chávez?

El exjugador de la Chivas tuvo que salir lesionado debido a molestias, tras un choque con un rival, en el hombro izquierdo en el partido de competencia europea el pasado 26 de febrero; de acuerdo a reportes se espera que el jugar se ausente dos semanas por lo que su posible participación en la Copa del Mundo no peligra.

Mateo Chávez con AZ Alkmaar | Grosby Group

Tras el juego el DT del AZ Alkmaar, Leeroy Echteld, reveló cuál es la situación del mexicano Mateo Chávez quien no pudo acabar el partido ante Noah dentro de la Vuelta de los Playoffs de la Conference League debido a una lesión; sin embargo, dejó buenas sensaciones.

"Mateo Chávez no está tan bien, el lateral izquierdo se lesionó y acudió al hospital el viernes por precaución. Ayer se dislocó el hombro, pero nuestro médico se lo colocó de inmediato. Tenemos que esperar a ver cómo se encuentra", mencionó el estratega tras causar baja ante Utrecht.

Equipo del AZ Alkmaar en la Conference League | AP

Rumbo al Mundial 2026

El juvenil sigue en la búsqueda de subirse a la convocatoria final de Javier Aguirre para el Mundial 2026; Chávez es uno de los mejores talentos Sub 21 del mundo, según CIES Football Observatory en 2025 y se ha convertido en un constante en los Países Bajos con su nuevo equipo.