Mateo Chávez vuelve a las canchas con AZ Alkmaar tras superar lesión
Buenas noticias para el seleccionado mexicano de Javier Aguirre; Mateo Chávez vivió sus primeros minutos después de una lesión que lo marginó de las canchas en las últimas semanas, el mexicano entró de cambió al 76' por Mees de Wit en el AZ Alkmaar vs Heerenveen.
El exjugador de las Chivas terminó el juego que AZ Alkmaar catapultó con una victoria de 3-0 dentro de la Jornada 30 de la Eredivisie para mantenerse en zona de clasificatorio para competición europea.
El cuadro ‘Bicolor’ inició ganando en menos de 10 minutos de juego gracias a un doblete de Sven Mijnans al 7’ y 9’; finalmente, la goleada se cerró antes de que entrara el lateral mexicano por conducto de Troy Parrott.
¿Qué lesión tenía Mateo Chávez?
El exjugador de la Chivas tuvo que salir lesionado debido a molestias, tras un choque con un rival, en el hombro izquierdo en el partido de competencia europea el pasado 26 de febrero; de acuerdo a reportes se espera que el jugar se ausente dos semanas por lo que su posible participación en la Copa del Mundo no peligra.
Tras el juego el DT del AZ Alkmaar, Leeroy Echteld, reveló cuál es la situación del mexicano Mateo Chávez quien no pudo acabar el partido ante Noah dentro de la Vuelta de los Playoffs de la Conference League debido a una lesión; sin embargo, dejó buenas sensaciones.
"Mateo Chávez no está tan bien, el lateral izquierdo se lesionó y acudió al hospital el viernes por precaución. Ayer se dislocó el hombro, pero nuestro médico se lo colocó de inmediato. Tenemos que esperar a ver cómo se encuentra", mencionó el estratega tras causar baja ante Utrecht.
Rumbo al Mundial 2026
El juvenil sigue en la búsqueda de subirse a la convocatoria final de Javier Aguirre para el Mundial 2026; Chávez es uno de los mejores talentos Sub 21 del mundo, según CIES Football Observatory en 2025 y se ha convertido en un constante en los Países Bajos con su nuevo equipo.
Chávez vuelve a ser una opción para la Selección Mexicana de cara al llamado final que el Tri hará para el inicio de la Copa del Mundo en el Estadio Banorte ante Sudáfrica el próximo 11 de junio; por ahora tendrá que retomar ritmo para esta posibilidad.