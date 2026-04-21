¿Cuándo y dónde ver el Necaxa vs Chivas de la J16?

Se agota la Fase Regular del Clausura 2026 y en Aguascalientes el Necaxa se juega la calificación rumbo a la Liguilla; sin embarga, tendrá que sacar el triunfo sí o sí cuando se mida a las Chivas quienes por su parte aterrizan a la Jornada 16 con el liderato en juego.

El cuadro dirigido por Gabriel Milito aparece como líder en solitario con 34 unidades, aunque sin asegurarlo rumbo a la Fiesta Grande, Pachuca aparece con 31 y Pumas con la posibilidad de luchar con 30 puntos; por lo que esta jornada es decisiva.

Jugadores de Chivas celebrando el gol de Hugo Camberos | MEXSPORT

Por su parte, los hidrocálidos aparecen en el décimo primer puesto con 17 unidades a 5 del octavo puesto; sin embargo, sus posibilidades dependen de otros resultados para poder clasificarse entre los primeros ocho en que América, Atlas y León se encuentran con 22 puntos; Tigres y Tijuana con 21 y 19 por encima de los dirigidos por Martín Varini.

¿Cómo fueron sus recientes partidos?

Chivas llega a la Jornada después de propinar una goleada de 5-0 sobre Puebla; el primer tanto llegaría por conducto de Bryan González quien tocó para Efraín Álvarez, quien le regresó la pared al ‘Cotorro’ y este intentó centrar el balón, pero lo incrustó en el marco rival para el 1-0.

Ricardo Marín ampliaría la ventaja 2-0, Brian Gutiérrez aprovechó un balón que no pudo conectar ‘Hormigol’ para colocar el 3-0. Milito envió a Santiago Sandoval y Hugo Camberos, quienes revolucionaron al equipo, para que Bryan González apareciera con un disparo potente para el 4-0 y Camberos hizo lo propio con un disparo potente para cerrar con goleada la noche.

Jugadores de Chivas celebrando la goleada ante Puebla | MEXSPORT

Por su parte, Necaxa y Tigres protagonizaron un cierre dramático en la Jornada 15 del Clausura 2026, al empatar 1-1 en el Estadio Victoria en un partido que se definió en los últimos segundos. Cuando todo parecía indicar que los Rayos se quedarían con una victoria clave, apareció Ángel Correa para cambiar la historia.

Al minuto 33 los locales abrirían el marcador, Tomás Badaloni se elevó dentro del área y conectó un cabezazo certero para vencer a Nahuel Guzmán; sin embargo, llegaría el quitarrisas en los últimos minutos. Al minuto 90+6, en la última jugada del partido, Rodrigo Aguirre filtró un balón dentro del área y Ángel Correa definió con precisión para el 1-1 definitivo.

Necaxa se había puesto adelante en el marcador | Imago7

¿A qué hora ver?

Todo está listo para el duelo que se disputará este 22 de abril desde el Estadio Victoria entre Necaxa y Chivas a partir de las 21:05hrs, tiempo del centro de México, y podrás seguirlo a través de Canal 5, Canal 7, Claro Sports y ViX, además del minuto a minuto de RÉCORD.

Fecha: 22 de abril

Hora: 21:05

Estadio: Victoria