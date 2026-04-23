Óscar Whalley debutó con Chivas en Liga MX ante Necaxa

El guardameta de Chivas, Óscar Whalley, tuvo su debut en la Liga MX esta noche, en el duelo entre Rebaño y Necaxa en Aguascalientes. El técnico argentino, Gabriel Milito, decidió darle minutos con la intención de que sume ritmo competitivo de cara a la fase final del campeonato.

Aunque el arquero ya había tenido actividad la semana pasada con la categoría Sub-21, el cuerpo técnico consideró que es momento de probarlo en el máximo circuito, en lo que serán sus primeros minutos en Primera División con el conjunto rojiblanco.

Posterior al juego ante Puebla el estratega Rojiblanco abrió la puerta a la posibilidad de que Whalley estuviera en el marco en alguno de los dos juegos restantes, por lo que además de esta noche, también podría ver minutos en la última fecha en el Estadio AKRON ante Tijuana

Óscar Whalley vio sus primeros minutos en primera ante Necaxa | MEXSPORT

¿Cuándo llegó Whalley a Chivas?

Whalley arribó a Guadalajara durante la gestión del entonces director deportivo, Fernando Hierro. Su primera aparición con el club se dio en julio de 2023, durante el Trofeo Árbol de Gernika, cuando Chivas enfrentó al Athletic Club.

En ese encuentro, disputado en el Estadio Akron, ingresó de cambio al minuto 66 en un partido que terminó con victoria para el conjunto tapatío.

Óscar Whalley ya había jugado en amistosos con Chivas | MEXSPORT

Sus partidos oficiales

En competencia oficial, su actividad se limita a cuatro encuentros, todos dentro de la Copa de Campeones de Concacaf. Participó en la serie de Ida y Vuelta ante Forge FC, donde disputó los 180 minutos y colaboró en la clasificación de Chivas con un global de 5-2.

Posteriormente, fue titular en los dos encuentros frente al Club América: una derrota 3-0 en la ida y una victoria 3-2 en la vuelta. Sin embargo, el equipo quedó eliminado con marcador global de 5-3.

Óscar Whalley en un partido de las Chivas l IMAGO7

Mayor actividad en amistosos

Donde sí ha tenido mayor regularidad es en partidos amistosos. En ese rubro, Whalley suma nueve encuentros, con un balance de cuatro victorias, cuatro derrotas y un empate.

Acumula 701 minutos de juego, siendo titular en siete partidos completos, además de participaciones de 66 y cinco minutos en los restantes. En ese periodo, ha recibido 16 goles, con un promedio de 1.77 por encuentro.

Sus actuaciones han sido ante rivales de exigencia como el propio América, Cruz Azul, Santos Laguna, Atlas y el ya mencionado Athletic Club.