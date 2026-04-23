¿Tranquilidad rumbo a Liguilla? Óscar Whalley debuta con Chivas sin encajar gol

Las Chivas comienzan a perfilar su cuadro rumbo a la Fiesta Grande, y una de las decisiones más relevantes pasa por la portería. Ante la ausencia de Raúl Rangel, quien tendrá participación en la Copa del Mundo, Óscar Whalley tuvo su primera prueba en la Liga MX y la resolvió de buena manera al registrar un arco en cero y participación eficiente con los pies.

El empate sin goles frente a Necaxa no ofreció demasiadas exigencias para el guardameta, pero sí permitió evaluar su comportamiento en aspectos puntuales.

Whalley registró una atajada en los 90 minutos, suficiente para mantener la portería imbatida en un partido de bajo volumen ofensivo por parte del rival, respondiendo cuando fue exigido.

Óscar Whalley, portero de Chivas | MEXSPORT

¿Cómo le fue a Whalley ante Necaxa?

Más allá de la escasa actividad bajo los tres palos, los números del arquero reflejaron un perfil acorde a lo que busca el equipo, debido a que completó 26 pases con una efectividad del 74.3 por ciento.

Además de intentar nueve envíos largos, de los cuales acertó el 50 por ciento, entre los que destacó un pase a Armando González que pudo significar el primero del Rebaño Sagrado.

Estos registros evidencian su intención de participar en la salida y ofrecer una alternativa en la construcción desde el fondo, elementos importantes en el esquema de Gabriel Milito que constantemente se ven reflejados en el 'Tala' Rangel.

De igual manera, Whalley ya había tenido actividad con Chivas Sub-21 en la victoria del Rebaño Sagrado ante Puebla de 3-2; aparte, se espera que pueda cerrar como titular ante Xolos en la última jornada del torneo regular.

Óscar Whalley, portero de Chivas | MEXSPORT

¿Cuándo llegó Óscar Whalley a Chivas?

El guardameta mexicano-español se incorporó al club en junio de 2023. Desde entonces, su actividad ha sido intermitente, con participación en encuentros amistosos y en la Copa de Campeones de la CONCACAF.

En Concachampions, formó parte de la serie ante Forge, que terminó con un global de 5-2 a favor del conjunto tapatío, antes de la eliminación frente al América por 5-3.

Con la Liguilla a la vuelta de la esquina, Whalley será el encargado de asumir la titularidad; aunque en sus primeros números cumplió, debe enfrentar escenarios de mayor exigencia.