Liga MX registró un volumen récord de transferencias entre el Apertura 2025 y el Clausura 2026

Falta poco para que el Clausura 2026 termine y tras la Liguilla llegará a su fin la Temporada 2025-26, la cual marcó un momento histórico para la Liga MX. Así lo informó la propia institución, la cual compartió que este año futbolístico se tuvo un registro nunca antes visto en cuanto a transferencias.

La Asamblea Ordinaria de Clubes sesionó hoy en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y se tomaron acuerdos estratégicos en materia de Gobierno Corporativo, desarrollo deportivo, calendarios, comercialización y tecnología. Además, se hizo el balance de lo que dejó la temporada en cuestión de audiencias y transferencias.

En este último aspecto, la Liga MX destacó que el volumen de transferencias tuvo un incremento significativo en comparación con la Temporada 2024-25. Además, el Apertura 2025 se posicionó como el torneo que más dinero movió en los últimos cinco años.

Robert Morales en celebración con Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Liga MX registró transferencias históricas

De acuerdo con los datos compartidos por la propia liga, en el Apertura 2025 hubo 61 transferencias, por 39 que se realizaron previo al Clausura 2026, para un total de 100. Mientras que en el monto que se movió en estos acuerdos, la Temporada 2025-26 registró 2,017 millones de pesos.

Esta cifra representa un incremento del 32 por ciento en comparación con la campaña 2024-25, en la cual el monto que se acumuló en los dos periodos de transferencias fue de 1,528.51 millones de pesos. En ambos casos, fue el primer semestre, es decir el torneo apertura, el que más dinero movió.

Ezequiel Unsain en el partido de Necaxa contra Chivas en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

En el Apertura 2024 el monto fue de 1,040.21 millones, por 1,392.18 de este Apertura 2025. Con ello, ambos torneos son los que tienen el mayor volumen de transferencias en los últimos cinco años, por encima de los 1,070.12 millones del Clausura 2022 y los 1,022.67 del Clausura 2023.

Una temporada con debuts y consistencia

Por otra parte, en el mismo apartado, la Liga MX presumió que hubo 25 debuts en la Primera División. Pero no solo eso, sino que hay regularidad en los equipos, ya que a lo largo del Clausura 2026, 113 jugadores han participado con 350 minutos en promedio.