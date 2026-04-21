Tragedias en Teotihuacán: del ataque armado a accidentes que han marcado la zona arqueológica

El ataque armado registrado el pasado lunes en la zona arqueológica de Teotihuacán, que dejó dos personas fallecidas y cuatro lesionadas, ha encendido nuevamente las alarmas sobre la seguridad en uno de los destinos turísticos más importantes del país.

Un sujeto asesinó a una mujer originaria de Canadá y posteriormente se quitó la vida, en un hecho que sorprendió a visitantes y autoridades, pero que no es un caso aislado dentro de la historia reciente del lugar.

A lo largo de los años, este emblemático sitio ubicado en el Estado de México ha sido escenario de diversos incidentes que van desde accidentes fatales hasta situaciones de riesgo relacionadas con actividades turísticas y problemas de seguridad, lo que ha dejado una huella de tragedias que siguen generando preocupación.

Los accidentes en globo son una constante que ha provocado pérdidas de vida / Redes Sociales

Accidentes en las pirámides

Las estructuras de Teotihuacán, especialmente la Pirámide del Sol, han sido escenario de varios accidentes que han terminado en tragedia. En diciembre de 2012, una niña de 11 años, identificada como Lupita, resultó gravemente herida tras caer desde una altura de siete metros mientras se encontraba en la pirámide. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladada en helicóptero a un hospital en la Ciudad de México.

Otro caso ocurrió cuando una mujer de 80 años, identificada como Maximina Gutiérrez, perdió la vida tras sufrir un infarto mientras intentaba subir los 365 escalones de la Pirámide del Sol. El esfuerzo físico y las condiciones del ascenso resultaron fatales para la visitante.

Los turistas también han perdido la vida en su intento de subir a las pirámides del Sol o de la Luna / Redes Sociales

En octubre de 2016, el turista alemán Seiler Eckhard, de 74 años, falleció luego de tropezar y caer desde la misma pirámide, considerada la más alta del complejo. Tras este hecho, las autoridades decidieron suspender los ascensos y abrir una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Incidentes con globos aerostáticos

En años recientes, los accidentes relacionados con globos aerostáticos han incrementado en las inmediaciones de Teotihuacán, una actividad turística que ha ganado popularidad pero que también ha estado marcada por tragedias.

Uno de los casos más impactantes ocurrió en abril de 2023, cuando un globo se incendió en pleno vuelo, provocando la muerte de dos personas. Posteriormente se dio a conocer que las víctimas eran los padres de una menor llamada Regina, quien logró sobrevivir al saltar de la canastilla en llamas. El operador del globo, Víctor ‘N’, y el propietario, Emmanuel ‘N’, fueron detenidos tras el incidente.

En mayo de 2025, otro accidente ocurrió cuando un globo aerostático se desplomó en la zona, dejando al menos 12 personas lesionadas, la mayoría con golpes y contusiones. A raíz de estos eventos, el pasado 6 de abril, la Agencia Federal de Aviación Civil suspendió a tres empresas dedicadas a estos recorridos: Nuevo Ciclo, Sky Ballons y Volar en Globo, tras detectar diversas irregularidades.

La inseguridad también está golpeando a los pobladores, pues no se salvan de las extorsiones o amenazas / Redes Sociales

Problemas de seguridad y denuncias

Además de los accidentes, la zona arqueológica también ha enfrentado denuncias relacionadas con inseguridad. En febrero de este año, comerciantes del área denunciaron ser víctimas de extorsión y robo por parte de un grupo de sujetos armados.

De acuerdo con los testimonios, entre 15 y 20 personas ofrecen recorridos turísticos falsos, paseos en motocicleta y otros servicios, al tiempo que exigen ‘cobro de piso’ a los comerciantes establecidos para permitirles trabajar. Para intimidar, aseguran tener contactos dentro de la Fiscalía estatal.