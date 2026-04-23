Dagna Mata denuncia que le ofrecieron dinero para guardar silencio tras video con Christian Nodal

La modelo Dagna Mata denunció que no ha recibido el pago por su participación en el videoclip “Un vals” de Christian Nodal.

Además, aseguró que recibió presiones para no hacer pública la situación, incluyendo la propuesta de firmar un acuerdo de confidencialidad.

La modelo del video “Un vals” de Christian Nodal desató polémica por su parecido con Ángela Aguilar y Cazzu. / Captura

¿Qué dijo Dagna Mata sobre el pago y el supuesto acuerdo de silencio?

Mata explicó que fue contratada inicialmente como extra, pero al ver el resultado final del videoclip, descubrió que aparece como protagonista, lo que no estaba contemplado en las condiciones originales.

De acuerdo con su testimonio, la producción del video la contactó directamente por Instagram, sin casting previo, y participó durante cuatro días de grabación.

Nodal es acusado de no pagarle a Dagna Mata por su trabajo/IG: @nodal/@dagna.kills

Sin embargo, el conflicto surgió tras el estreno del videoclip.

La modelo afirmó que solo ha recibido una parte del pago y que el resto estaría condicionado a firmar un documento:

“Me ofrecieron 300 euros para firmar un contrato de confidencialidad y para no salir a dar ninguna declaración”, declaró.

Además, aseguró que el pago pendiente estaría sujeto a ese acuerdo, lo que rechazó:

“Ellos han condicionado mi segundo pago a costa de un contrato de confidencialidad”.

La modelo compartió su versión en sus redes sociales.

Dagna Mata duda que le paguen lo restante

La modelo fue clara al señalar que ya no confía en que recibirá el dinero completo por su trabajo en el videoclip.

“Hasta el día de hoy no se me ha cumplido con el pago… honestamente no creo que esto suceda”, afirmó.

También subrayó que, más allá del tema económico, su decisión de hablar responde a una cuestión personal: “Hay algo más grande que el dinero… y es la dignidad”.