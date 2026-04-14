Actriz de ‘Un Vals’ acusa a Christian Nodal de no pagarle por el videoclip

La polémica alrededor del videoclip de la canción ‘Un Vals’ continúa, pues ahora Dagna Mata, actriz protagonista, señaló a Christian Nodal y a su equipo de no haberle pagado por su trabajo.

Además, reveló que Ángela Aguilar, esposa del cantante, la está pasando mal tras el lanzamiento del video.

Comparaciones con Cazzu desatan controversia

El parecido entre Dagna y Cazzu, la cantante argentina expareja de Nodal, llamó poderosamente la atención tras el lanzamiento del sencillo.

Ante esto, el intérprete aseguró que no tuvo nada que ver con la elección de la modelo.

El parecido de Dagna Mata con Cazzu ha llamado la atención/IG: @cazzu-@dagna.kills

“No me han pagado”, denuncia Dagna Mata

Sin embargo, la polémica tomó un nuevo rumbo tras las declaraciones de la actriz, quien reveló que, además de no saber que sería la protagonista del videoclip, tampoco ha recibido pago por su trabajo.

Señaló que ya ha hablado de la situación con sus abogados.

La actriz dice que no le han pagado por su trabajo en el videoclip 'Un Vals'/IG: @dagna.kills

En realidad no sabía que yo iba a ser protagonista. Se me había informado que yo iba a ser como una chica que iba a estar bailando con otro chico, pero no como una protagonista.

Muchas veces estamos en una posición vulnerable en la que aceptamos trabajos o hacemos cosas simplemente porque necesitamos trabajar. No me han pagado. Prometieron hacerlo en 30 días y ya han pasado 90”, declaró la actriz para el programa El Gordo y La Flaca de Univisión.

Días difíciles tras el lanzamiento del video

Dagna Mata aceptó que la situación ha sido compleja y difícil, pues no esperaba que se desatara esta polémica tras el estreno del videoclip.

Además, aseguró que, según lo que sabe, Ángela Aguilar también atraviesa un momento complicado.

Han sido días muy difíciles. Han pasado muchas cosas que yo no me esperaba. Supuestamente a mí me han dicho que todo esto se está saliendo de control y que también ella, pues está muy mal”, agregó Dagna.