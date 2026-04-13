Christian Nodal pospone su boda con Ángela Aguilar

Christian Nodal y Ángela Aguilar no llegarán al altar por ahora, así lo dio a conocer el propio cantante, quien confirmó que su boda por la Iglesia, programada para mayo, no se llevará a cabo.

Se casaron por lo civil en 2024

Fue en julio de 2024 cuando Ángela y Nodal sorprendieron al mundo artístico al casarse por la vía civil, apenas unas semanas después de que se confirmó la separación del intérprete de ‘Botella tras botella’ de Cazzu, la cantante argentina con la que incluso tiene una pequeña hija.

Nodal y Ángela Aguilar se casaron por el civil en julio de 2024/IG: @nodal

Una relación en el ojo del huracán

Desde entonces, la relación amorosa de Christian Nodal y Ángela Aguilar ha estado en el ojo del huracán, recibiendo críticas por diferentes temas, como sus interacciones en presentaciones, sus apariciones públicas y hasta el supuesto problema que surgió por la violinista del cantante, Esmeralda Camacho, a quien muchos asociaron con el artista.

Cancelan boda religiosa por seguridad

Sin embargo, la relación entre Nodal y Aguilar se ha mantenido firme, con planes de llegar al altar. Incluso habían programado su boda religiosa para mayo de 2026.

No obstante, el cantante confirmó que la boda no se llevará a cabo, al menos por ahora, descartando una ruptura amorosa. La decisión obedece a un tema de logística y seguridad en México.

Nosotros habíamos hablado mucho de que ya en mayo casarnos y todo el asunto, pero lo estamos posponiendo por pues la situación como está México”, declaró Nodal en una entrevista con Moisés Salcé en el programa Versión Original de la cadena local Telemicro, en República Dominicana.

La relación de los cantantes ha estado siempre en el ojo del huracán/Grosby Group

Violencia en Zacatecas, factor clave

La reprogramación de la boda entre Christian Nodal y Ángela Aguilar obedece entonces a un tema de seguridad. Cabe recordar que en febrero pasado ambos fueron testigos de un enfrentamiento armado entre un grupo delincuencial y policías locales.

Tuvieron que escapar a toda velocidad en la camioneta en la que viajaban para regresar a su rancho El Soyate, en Zacatecas.

Nosotros queremos que sea en Zacatecas y justo hace poquito pues casi me explota, en el carro. Es que está grave, grave. Yo me estoy riendo porque sabes cómo somos los mexicanos con esto de tomarlo de la mejor manera”, agregó.

¿Cuándo será la boda?

Cuestionado sobre la nueva fecha de la boda con Ángela Aguilar, Nodal explicó que aún no hay certeza.

“Sería este año o ya para el año que viene… No sé… Sí, pues realmente hasta que la situación mejore en México, vamos a hacerlo”, comentó.

Ángela Aguilar hasta el momento no se ha pronunciado sobre la postergación de su boda/IG: @angela_aguilar_

Nodal reafirma su amor por Ángela Aguilar

Finalmente, Nodal descartó que la cancelación de su boda sea por problemas en su relación. Por el contrario, reafirmó el amor que siente por la hija de Pepe Aguilar.