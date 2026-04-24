¡Sin sanción! 'Gato' Ortiz estará en Chivas vs Tijuana junto con Katia Itzel García
La expulsión de Marcel Ruiz y un penal a favor de Mazatlán en el partido contra Toluca llenaron de polémica la actuación de Marco Antonio 'Gato' Ortiz en la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX. A pesar de ello, volverá a tener actividad en la Jornada 17, última de Fase Regular.
Ortiz Nava estará como encargado del VAR en el partido de Chivas contra Xolos de Tijuana, en el cual Katia Itzel García será la árbitra central. Este compromiso será clave para el Rebaño que busca el liderato y para los fronterizos, que buscan uno de los últimos boletos a Liguilla.
Sandra Ramírez y Erik Durón será los abanderados en el Estadio Akron, mientras que Óscar Mejía el cuarto árbitro. A lado del 'Gato' Ortiz, Ximena Márquez será la asistente en la sala del VAR.
Karen Díaz reaparece en el Clausura 2026
Después de la bronca entre jugadores de América y Toluca en la Jornada 15, la abanderada Karen Díaz se quedó sin designación en la Jornada 16. Fue la única de todo el cuerpo arbitral que estuvo en el juego de Águilas contra Diablos en quedarse sin actividad a media semana.
Ahora la asistente volverá a las canchas en el partido entre Santos y Rayados de Monterrey, dos equipos que ya no se juegan nada más que cerrar con dignidad el torneo. Abraham de Jesús Quirarte será el árbitro central de ese partido, con César Arturo Ramos -que tuvo una actuación polémica en el León contra América- estará en el VAR.
¿Quiénes arbitrarán los partidos clave?
La Jornada 17 definirá a los últimos dos invitados a Liguilla, así como el orden de la clasificación y, por ende, los cruces de Cuartos de Final. Pachuca, Pumas, Toluca, León, Tigres, América, Atlas y Cruz Azul son equipos -además de Chivas y Tijuana- que tienen algo por lo que luchar este fin de semana.
Tigres vs Mazatlán | Sábado 25 a las 17:00 hrs | Ismael Rosario López
Pachuca vs Pumas | Sábado 25 a las 17:00 hrs | Yonatan Peinado
Toluca vs León | Sábado 25 a las 19:00 hrs | Daniel Quintero
Chivas vs Tijuana | Sábado 25 a las 19:07 hrs | Katia Itzel García
América vs Atlas | Sábado 25 a las 21:00 hrs | Víctor Alfonso Cáceres
Cruz Azul vs Necaxa | Domingo 26 a las 19:00 hrs | Iván Antonio