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Futbol

¡Sin sanción! 'Gato' Ortiz estará en Chivas vs Tijuana junto con Katia Itzel García

'Gato' Ortiz en el Mazatlán vs Toluca del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
'Gato' Ortiz en el Mazatlán vs Toluca del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 21:36 - 23 abril 2026
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Además, Karen Díaz volverá a las canchas tras su ausencia en la Jornada 16

La expulsión de Marcel Ruiz y un penal a favor de Mazatlán en el partido contra Toluca llenaron de polémica la actuación de Marco Antonio 'Gato' Ortiz en la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX. A pesar de ello, volverá a tener actividad en la Jornada 17, última de Fase Regular.

Marcel Ruiz y 'Gato' Ortiz en el partido de Mazatlán vs Toluca del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Marcel Ruiz y 'Gato' Ortiz en el partido de Mazatlán vs Toluca del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Ortiz Nava estará como encargado del VAR en el partido de Chivas contra Xolos de Tijuana, en el cual Katia Itzel García será la árbitra central. Este compromiso será clave para el Rebaño que busca el liderato y para los fronterizos, que buscan uno de los últimos boletos a Liguilla.

Sandra Ramírez y Erik Durón será los abanderados en el Estadio Akron, mientras que Óscar Mejía el cuarto árbitro. A lado del 'Gato' Ortiz, Ximena Márquez será la asistente en la sala del VAR.

Katia Itzel García durante el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Katia Itzel García durante el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Karen Díaz reaparece en el Clausura 2026

Después de la bronca entre jugadores de América y Toluca en la Jornada 15, la abanderada Karen Díaz se quedó sin designación en la Jornada 16. Fue la única de todo el cuerpo arbitral que estuvo en el juego de Águilas contra Diablos en quedarse sin actividad a media semana.

Ahora la asistente volverá a las canchas en el partido entre Santos y Rayados de Monterrey, dos equipos que ya no se juegan nada más que cerrar con dignidad el torneo. Abraham de Jesús Quirarte será el árbitro central de ese partido, con César Arturo Ramos -que tuvo una actuación polémica en el León contra América- estará en el VAR.

Karen Díaz durante la pelea entre Helinho y Alejandro Zendejas en el partido de América y Toluca | IMAGO 7
Karen Díaz durante la pelea entre Helinho y Alejandro Zendejas en el partido de América y Toluca | IMAGO 7

¿Quiénes arbitrarán los partidos clave?

La Jornada 17 definirá a los últimos dos invitados a Liguilla, así como el orden de la clasificación y, por ende, los cruces de Cuartos de Final. Pachuca, Pumas, Toluca, León, Tigres, América, Atlas y Cruz Azul son equipos -además de Chivas y Tijuana- que tienen algo por lo que luchar este fin de semana.

  • Tigres vs Mazatlán | Sábado 25 a las 17:00 hrs | Ismael Rosario López

  • Pachuca vs Pumas | Sábado 25 a las 17:00 hrs | Yonatan Peinado

  • Toluca vs León | Sábado 25 a las 19:00 hrs | Daniel Quintero

  • Chivas vs Tijuana | Sábado 25 a las 19:07 hrs | Katia Itzel García

  • América vs Atlas | Sábado 25 a las 21:00 hrs | Víctor Alfonso Cáceres

  • Cruz Azul vs Necaxa | Domingo 26 a las 19:00 hrs | Iván Antonio

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