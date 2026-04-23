NFL Draft 2026: ¿cuándo y dónde ver la selección de jugadores universitarios?

El Draft 2026 de la NFL acapara la atención de aficionados y analistas, con Pittsburgh como sede por primera vez en la historia. Aunque el "año nuevo" de la liga comenzó hace semanas, es ahora cuando el proceso de selección universitaria entra en su fase más emocionante. Este jueves 23 de abril se celebrará la primera ronda, donde 26 equipos buscarán reforzar sus plantillas con talento joven.

El orden del Draft ya está definido tras la conclusión del Super Bowl, con Las Vegas Raiders en la primera posición, seguidos por los New York Jets y los Arizona Cardinals. Estas selecciones representan una oportunidad clave para franquicias en reconstrucción, que buscan cambiar su rumbo con jugadores franquicia.

Draft de la NFL | AP

Equipos sin selección en primera ronda del Draft NFL 2026

No todos los equipos tendrán presencia en la primera ronda del Draft 2026 de la NFL. Debido a diversos intercambios (trades) realizados en meses recientes, cuatro franquicias se quedaron sin picks en esta instancia: Atlanta Falcons, Green Bay Packers, Jacksonville Jaguars e Indianapolis Colts.

Estos movimientos reflejan estrategias agresivas por parte de algunas organizaciones, que prefirieron ceder sus selecciones a cambio de jugadores consolidados o capital en rondas posteriores. En la NFL moderna, los canjes son cada vez más determinantes en la construcción de equipos competitivos.

Draft de la NFL | AP

¿Quiénes tienen sus selecciones?

Las selecciones originales de los equipos que no participarán en primera ronda ahora pertenecen a otras franquicias. Los Angeles Rams cuentan con el pick de los Falcons, los Dallas Cowboys adquirieron el de los Packers, los New York Jets obtuvieron el de los Colts y los Cleveland Browns se hicieron con el de los Jaguars.

El Draft 2026 se llevará a cabo del 23 al 25 de abril en Pittsburgh, con la primera ronda el jueves, las rondas 2 y 3 el viernes, y las rondas 4 a 7 el sábado. Con múltiples historias en juego y movimientos estratégicos ya definidos, el evento promete ser uno de los más interesantes en los últimos años dentro de la NFL.

¿Cuándo y dónde ver el Draft 2026?

Transmisión: ESPN, TUDN, Disney+, ViX y DAZN (NFL Game Pass).

Fecha: Jueves 23 de marzo

Horario: 18:00 horas (tiempo del centro de México)