Cowboys no negociarán un contrato a largo plazo con George Pickens

Un día después de haber convertido a Brandon Aubrey en el pateador mejor pagado de toda la NFL, los Dallas Cowboys abordaron otro de los temas pendientes en George Pickens. Sin embargo, a diferencia del pateador, los vaqueros no apuntan a ofrecerle un contrato multianual al receptor.

A finales de febrero de este año, los Vaqueros anunciaron que George Pickens jugaría la siguiente temporada bajo la etiqueta de jugador franquicia. Esto quiere decir que, el receptor tendrá contrato por solo un año y recibirá un salario de 27,3 millones de dólares totalmente garantizado por un año.

Dallas pusieron al ex de Pittsburgh en la etiqueta no exclusiva, lo que significa que Pickens podrá negociar con otros equipos de la NFL, pero los Cowboys tienen derecho a igualar cualquier oferta que él haya hecho. Si deciden no igualar la oferta y Pickens se marcha, el equipo que lo adquiera deberá enviar a Dallas dos selecciones de primera ronda como compensación.

George Pickens con el trofeo de los Pro Bowl Games 2025 | AP

No negociarán con Pickens

Pese aún tener hasta el 15 de julio para negociar un contrato a largo plazo con George Pickens y su agente David Mulugheta (el mismo que Micah Parsons), los Cowboys anunciaron que esta temporada no tendrán más negociaciones en busca de un contrato a largo plazo.

“Hemos tomado la decisión de jugar a George bajo la etiqueta franquicia”, dijo Stephen Jones. “No será la primera vez para nosotros que alguien juega con etiqueta. No habrá negociación a largo plazo. Ciertamente no es la primera vez en esta organización o en esta liga”.

“Así sucedió con Dak Prescott, quien jugó con etiqueta en dos ocasiones”, agregó. “También con DeMarcus Lawrence y Tony Pollard hemos pasado por esa situación”.

George Pickens recibió la etiqueta franquicia en Dallas | AP

Pickens tiene la decisión de jugar

Pese a la negativa de continuar con las negociaciones, los Cowboys demostraron su alegría de poder contar con George Pickens, quien la temporada pasada llegó a Dallas desde Pittsburgh. El WR terminó el año con 93 recepciones para 1,429 yardas y nueve anotaciones, siendo estos, los mejores números de su corta carrera.

“Estamos muy motivados por conservar a George en este equipo... Progresó de manera tremenda aquí este año. Él será el primero en decirles que aquí está en una gran situación jugando con CeeDee (Lamb) y Dak en la ofensiva de Brian Schottenheimer”, afirmó Jones

Ahora Pickens debe tomar una decisión, la cual implicaría buscar tener una temporada similar a la del año pasado para forzar la mano de Dallas de ofrecerle un contrato a largo plazo o amenazar con no juagar este año si no le dan un mejor acuerdo. Jugadores como Le'Veon Bell, Saquon Barkley, Josh Jacobs y otros han amenazado con no jugar, incluso Bell se perdió toda una temporada por ello.