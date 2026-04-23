¿Italia al Mundial? Donald Trump 'presiona' a la FIFA para echar a Irán del torneo

Un enviado de la Casa Blanca, cercano a Donald Trump, ha solicitado formalmente a la FIFA que la selección de Irán sea reemplazada por la de Italia en la próxima Copa del Mundo. La Azzurra no logró clasificarse por tercera vez consecutiva tras ser eliminada en la repesca.

Trump también aparece en la sección de Líderes de la revista TIME/AP

La propuesta, que mezcla la política internacional con el deporte, fue revelada por el diario The Financial Times. Paolo Zampolli, un emisario con vínculos con el expresidente estadounidense, es quien impulsa esta iniciativa, argumentando el peso histórico de Italia en el fútbol mundial.

Zampolli busca que la FIFA considere la trayectoria de la selección italiana, ganadora de cuatro títulos mundiales, como un motivo suficiente para su inclusión en el torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Además, esta maniobra podría servir para mejorar las relaciones entre Trump y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

"Confirmo que le he sugerido a Trump y a (el presidente de la FIFA, Gianni) Infantino que Italia reemplace a Irán en la Copa del Mundo. Soy italiano y sería un sueño ver a la Azzurri en un torneo organizado por Estados Unidos. Con cuatro títulos, tienen la trayectoria necesaria para justificar su inclusión.", Paolo Zampolli, enviado especial de EE. UU., en declaraciones al Financial Times.

Italia quedó fuera del Mundial en la fase de clasificación, al caer en la tanda de penaltis contra Bosnia en la repesca. Esta eliminación marcó un hito negativo para una de las selecciones más laureadas de la historia, que se ausentará por tercera edición consecutiva.

Copa del Mundo de la FIFA | MEXSPORT

El conflicto en Oriente Medio como factor clave

La situación de Irán ha sido incierta. A pesar de haber asegurado su plaza en el Grupo G junto a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto, la federación iraní consideró no participar debido al conflicto en Oriente Medio. Posteriormente, solicitó a la FIFA jugar sus partidos en México, una petición que fue denegada.

Estos acontecimientos han generado una fisura que la propuesta estadounidense intenta aprovechar. Irán tiene programados dos encuentros en Los Ángeles y uno en Seattle, pero la tensión geopolítica podría complicar su participación.

Irán prohíbe a sus equipos deportivos viajar a países 'hostiles' | AP

Hasta el momento, ni la FIFA, ni la Casa Blanca, ni las federaciones de fútbol de Italia e Irán han emitido una respuesta oficial. El reglamento de la competición establece que la clasificación se basa exclusivamente en méritos deportivos, por lo que cualquier cambio requeriría una decisión sin precedentes por parte del máximo organismo del fútbol.