Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

¿Italia al Mundial? Donald Trump 'presiona' a la FIFA para echar a Irán del torneo

ROTA Irán vs Trump y Estados Unidos Mundial | RÉCORD
ROTA Irán vs Trump y Estados Unidos Mundial | RÉCORD
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 22:56 - 22 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El presiente de los Estados Unidos mandó un emisario para presionar al máximo organismo del futbol

Un enviado de la Casa Blanca, cercano a Donald Trump, ha solicitado formalmente a la FIFA que la selección de Irán sea reemplazada por la de Italia en la próxima Copa del Mundo. La Azzurra no logró clasificarse por tercera vez consecutiva tras ser eliminada en la repesca.

Trump también aparece en la sección de Líderes de la revista TIME/AP

La propuesta, que mezcla la política internacional con el deporte, fue revelada por el diario The Financial Times. Paolo Zampolli, un emisario con vínculos con el expresidente estadounidense, es quien impulsa esta iniciativa, argumentando el peso histórico de Italia en el fútbol mundial.

Zampolli busca que la FIFA considere la trayectoria de la selección italiana, ganadora de cuatro títulos mundiales, como un motivo suficiente para su inclusión en el torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Además, esta maniobra podría servir para mejorar las relaciones entre Trump y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

"Confirmo que le he sugerido a Trump y a (el presidente de la FIFA, Gianni) Infantino que Italia reemplace a Irán en la Copa del Mundo. Soy italiano y sería un sueño ver a la Azzurri en un torneo organizado por Estados Unidos. Con cuatro títulos, tienen la trayectoria necesaria para justificar su inclusión.", Paolo Zampolli, enviado especial de EE. UU., en declaraciones al Financial Times.

Italia quedó fuera del Mundial en la fase de clasificación, al caer en la tanda de penaltis contra Bosnia en la repesca. Esta eliminación marcó un hito negativo para una de las selecciones más laureadas de la historia, que se ausentará por tercera edición consecutiva.

Copa del Mundo de la FIFA | MEXSPORT
Copa del Mundo de la FIFA | MEXSPORT

El conflicto en Oriente Medio como factor clave

La situación de Irán ha sido incierta. A pesar de haber asegurado su plaza en el Grupo G junto a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto, la federación iraní consideró no participar debido al conflicto en Oriente Medio. Posteriormente, solicitó a la FIFA jugar sus partidos en México, una petición que fue denegada.

Estos acontecimientos han generado una fisura que la propuesta estadounidense intenta aprovechar. Irán tiene programados dos encuentros en Los Ángeles y uno en Seattle, pero la tensión geopolítica podría complicar su participación.

Irán prohíbe a sus equipos deportivos viajar a países 'hostiles' | AP
Irán prohíbe a sus equipos deportivos viajar a países 'hostiles' | AP

Hasta el momento, ni la FIFA, ni la Casa Blanca, ni las federaciones de fútbol de Italia e Irán han emitido una respuesta oficial. El reglamento de la competición establece que la clasificación se basa exclusivamente en méritos deportivos, por lo que cualquier cambio requeriría una decisión sin precedentes por parte del máximo organismo del fútbol.

La presión política ha colocado al Mundial 2026 en el centro de una controversia que trasciende lo deportivo. Mientras Italia ve una oportunidad inesperada para volver al torneo, Irán defiende su derecho ganado en el campo de juego, dejando a la FIFA ante una compleja disyuntiva.

Lo Último
00:44 “¿Qué haces mamá?”: Filtran VIDEO del asesinato de la ex reina de belleza Carolina Flores
00:15 A 49 días: México 1986 fue testigo de la primera clasificación a la siguiente ronda de un país africano: Marruecos
23:47 Atlas va por la liguilla con respeto ante América asegura Diego Cocca
23:43 Cruz Azul tiene el destino en sus manos: el empate ante Necaxa que vale oro
23:40 Liga MX: Así marcha la tabla tras la Jornada 16
23:29 Guido Pizarro confía en que Tigres mantendrá su racha de liguillas
23:28 Chivas empata ante Necaxa y no logra amarrar el liderato del Clausura 2026
23:20 Liga MX: Así marcha el campeonato de goleo en el Clausura 2026
23:14 Xolos derrota a Pachuca con gol de Gilberto Mora en su regreso a la titularidad
22:59 ¡Polémica arbitral! Gato Ortiz expulsó a Marcel Ruiz en una jugada cuestionable