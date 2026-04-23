A 49 días: México 1986 fue testigo de la primera clasificación a la siguiente ronda de un país africano: Marruecos

A 49 días de la Copa Mundial de la FIFA México 1986, uno de los recuerdos más significativos del torneo tiene como protagonista a Marruecos, que logró una hazaña inédita para el futbol africano en ese momento.

Marruecos rompe la barrera africana

En aquella edición, Marruecos se convirtió en la primera selección del continente africano en superar la fase de grupos de una Copa del Mundo, marcando un antes y un después para las representaciones de la región en el escenario internacional.

Marruecos celebrando su pase a Octavos de Final en México 1986 l AFP

Su desempeño sorprendió al mundo, demostrando que el futbol africano podía competir al más alto nivel y dejando un precedente que con el paso de los años sería seguido por otras selecciones.

Años después, en Qatar 2022, el mismo país volvía a hacer historia, donde llegó hasta las instancias de semifinales, siendo la primera selección africana en llegar hasta esas instancias, donde terminó cayendo ante la Francia de Mbappé y después consiguiendo un histórico cuarto lugar al caer ante Croacia.

Walid Regragui celebra con Marruecos en Qatar 2022

Un cierre digno ante Alemania

Ya en la ronda de Octavos de Final, el conjunto marroquí se enfrentó a Alemania Federal, una de las potencias históricas del futbol mundial.

Pese a dar pelea, Marruecos terminó cayendo en esa instancia con un gol al 88’ de Lothar Matthäus; puso fin a una participación que, más allá del resultado, quedó grabada como un momento clave en la historia del país y las selecciones africanas en los Mundiales.