Liga MX: Así marcha la tabla tras la Jornada 16

La recta final del Clausura 2026 ha encendido las alarmas y las calculadoras. Con el cierre de la Fase Regular a la vuelta de la esquina, la Jornada 16 ha comenzado a definir el destino de los protagonistas, dejando a unos con el boleto sellado y a otros con la obligación de ganar en la última fecha.

AMÉRICA VUELA A LIGUILLA

El Club América dio un golpe de autoridad en un enfrentamiento que bien podría ser un adelanto de los cuartos de final. Al derrotar a un aguerrido León, el conjunto azulcrema alcanzó la cifra necesaria para asegurar matemáticamente su presencia en la Fase Final. Con este resultado, las Águilas eliminan cualquier incertidumbre y se enfocan plenamente en la búsqueda del título.

América vs León | IMAGO7

PUMAS SUEÑA CON EL LIDERATO

La gran remontada de la jornada la protagonizaron los Pumas. En un duelo de volteretas en Ciudad Universitaria, los felinos lograron remontar ante FC Juárez para sumar tres puntos de oro. Este triunfo los catapulta momentáneamente a la segunda posición general, colocándose a solo una unidad de Chivas y confirmando que son un candidato serio al campeonato.

Mientras tanto, el liderato general sigue pintado de rojiblanco. A pesar de la presión externa, las Chivas se mantienen en la cima de la clasificación, aunque el margen de error se ha reducido al mínimo tras los resultados de sus perseguidores más cercanos.

Robert Morales y los Pumas celebrando la remontada ante Juárez | MEXSPORT

CRUZ AZUL SIGUE SIN GANAR

En la otra cara de la moneda, Cruz Azul sufrió un tropiezo que podría ser costoso. La Máquina no logró descifrar el cerrojo de los Gallos Blancos en Querétaro y tuvo que conformarse con un empate. Este resultado enfría sus aspiraciones de terminar como superlíderes, obligándolos a mirar de reojo lo que suceda en el resto de la cartelera.

Cruz Azul vs Querétaro | IMAGO7