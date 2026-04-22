Tigres prepara homenaje histórico para André Pierre Gignac ante Mazatlán

Podría jugar su último partido. Con la incertidumbre sobre su pase a la Liguilla, Tigres ya alista un posible 'último partido' en el Estadio Universitario para su máximo ídolo, André Pierre Gignac. Para ello esperan hacer del Volcán un verdadero espectáculo en su último partido de temporada regular ante Mazatlán.

La afición regiomontana, se prepara para rendir tributo al delantero francés pues, el contrato del atacante concluirá al término del de la actual temporada y no será renovado. Ante esto, se espera que Gignac cuelgue los botines y de por concluida su carrera profesional.

Gignac con la mirada en un duelo previo de Tigres l IMAGO7

Un homenaje preparado por la directiva

Con miras a reconocer la gran trayectoria del goleador con el conjunto felino, la directiva encabezada por Mauricio Culebro, Carlos Valenzuela y Gerardo Torrado ha organizado una serie de actividades especiales.

Como parte de los festejos, para el partido de este sábado ante los Cañoneros (que verán su último partido como franquicia de primera división) también se anunció el lanzamiento de una edición limitada de figuras ‘bobbleheads’ del delantero en la Tigretienda, un artículo de colección dirigido a los seguidores del club.

Gignac en Tigres | IMAGO7

Un legado histórico en Tigres

La etapa de André-Pierre Gignac con Tigres se consolidó como una de las más destacadas en la historia del club. Durante su estancia, el delantero fue parte fundamental en la obtención de 12 títulos oficiales, entre ellos cinco campeonatos de Liga MX, cuatro Campeón de Campeones, una Liga de Campeones de la Concacaf y dos Campeones Cup.

En el plano individual, el atacante se convirtió en el máximo goleador histórico del club con 222 anotaciones en todas las competiciones. Además, también es el máximo artillero en la historia del Clásico Regiomontano, incluyendo el gol más reciente que definió una victoria por 1-0 en el “Volcán”.