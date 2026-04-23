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Futbol

Puebla vs Querétaro: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la Jornada 17 de la Liga MX?

Puebla vs Querétaron: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la Jornada 17 de la Liga MX?
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 13:03 - 23 abril 2026
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Un duelo para cerrar ciclos y pensar en lo que viene.

El Torneo Clausura 2026 llega a su fin en fase regular con un duelo sin implicaciones de Liguilla, pero con orgullo en juego. Puebla y Querétaro se enfrentan este viernes 23 de abril en el Estadio Cuauhtémoc, ambos ya eliminados y con la mira puesta en cerrar dignamente el semestre y sumar puntos clave para la tabla de cocientes.

La Franja atraviesa un torneo complicado: suma apenas 13 unidades y llega golpeada tras tres derrotas consecutivas, incluida la caída 2-1 ante Monterrey. Ante su gente, buscará cortar la mala racha en un partido donde también ha incentivado la asistencia con promociones especiales.

Querétaro celebra su gol ante Necaxa en el Clausura 2026 | IMAGO7

Por su parte, Querétaro registra 17 puntos y llega con mejores sensaciones, aunque sin opciones de clasificar. Los Gallos dejaron escapar sus últimas oportunidades tras empates ante Cruz Azul y Mazatlán, pese a haber mostrado buen nivel en victorias previas. Ahora intentarán despedirse con triunfo como visitantes.

PUEBLA VS QUERÉTARO: ¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EL PARTIDO?

  • Fecha y hora: Viernes 24 de abril, 21:00 horas

  • Estadio: Cuauhtémoc, Puebla, Puebla

  • Transmisión: FOX One, Azteca 7

Jugadores de Puebla en el partido contra Monterrey en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Jugadores de Puebla en el partido contra Monterrey en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
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