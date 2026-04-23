Puebla vs Querétaro: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la Jornada 17 de la Liga MX?

El Torneo Clausura 2026 llega a su fin en fase regular con un duelo sin implicaciones de Liguilla, pero con orgullo en juego. Puebla y Querétaro se enfrentan este viernes 23 de abril en el Estadio Cuauhtémoc, ambos ya eliminados y con la mira puesta en cerrar dignamente el semestre y sumar puntos clave para la tabla de cocientes.

La Franja atraviesa un torneo complicado: suma apenas 13 unidades y llega golpeada tras tres derrotas consecutivas, incluida la caída 2-1 ante Monterrey. Ante su gente, buscará cortar la mala racha en un partido donde también ha incentivado la asistencia con promociones especiales.

Querétaro celebra su gol ante Necaxa en el Clausura 2026 | IMAGO7

Por su parte, Querétaro registra 17 puntos y llega con mejores sensaciones, aunque sin opciones de clasificar. Los Gallos dejaron escapar sus últimas oportunidades tras empates ante Cruz Azul y Mazatlán, pese a haber mostrado buen nivel en victorias previas. Ahora intentarán despedirse con triunfo como visitantes.

PUEBLA VS QUERÉTARO: ¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EL PARTIDO?

Fecha y hora: Viernes 24 de abril, 21:00 horas

Estadio: Cuauhtémoc, Puebla, Puebla

Transmisión: FOX One, Azteca 7