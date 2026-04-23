Puebla vs Querétaro: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la Jornada 17 de la Liga MX?
El Torneo Clausura 2026 llega a su fin en fase regular con un duelo sin implicaciones de Liguilla, pero con orgullo en juego. Puebla y Querétaro se enfrentan este viernes 23 de abril en el Estadio Cuauhtémoc, ambos ya eliminados y con la mira puesta en cerrar dignamente el semestre y sumar puntos clave para la tabla de cocientes.
La Franja atraviesa un torneo complicado: suma apenas 13 unidades y llega golpeada tras tres derrotas consecutivas, incluida la caída 2-1 ante Monterrey. Ante su gente, buscará cortar la mala racha en un partido donde también ha incentivado la asistencia con promociones especiales.
Por su parte, Querétaro registra 17 puntos y llega con mejores sensaciones, aunque sin opciones de clasificar. Los Gallos dejaron escapar sus últimas oportunidades tras empates ante Cruz Azul y Mazatlán, pese a haber mostrado buen nivel en victorias previas. Ahora intentarán despedirse con triunfo como visitantes.
PUEBLA VS QUERÉTARO: ¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EL PARTIDO?
Fecha y hora: Viernes 24 de abril, 21:00 horas
Estadio: Cuauhtémoc, Puebla, Puebla
Transmisión: FOX One, Azteca 7