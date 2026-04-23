“Que se valore la afición”: Sergio Bueno sobre la salida de Mazatlán de Liga MX

Finalmente terminó la historia. Mazatlán dio un paso al costado en su casa, El Encanto, luego de cinco años en Primera División jugaron su último partido como locales, derrotando al Bicampeón de futbol mexicano, Toluca, dejando una impresión de nostalgia y buenas sensaciones dentro del terreno de juego, despidiendo una breve y poco memorable participación dentro de la Liga MX.

Mauro Lainez con Mazatlán I IMAGO7

¿Qué dijo Sergio Bueno?

En una noche agridulce para el cuerpo técnico Cañonero, el estratega, Sergio Bueno, habló sobre la despedida del equipo, recalcando su valor sentimental y su posición geográfica, la cual según él ‘debe ser aprovechada’.

Ojalá se pudiera revertir todo, que ocurriera un milagro y no desaparezca. Que se valore la plaza, el estadio, la afición”, declaró Sergio Bueno tras el partido Mazatlán vs Toluca.

Sergio Bueno dando indicaciones al Mazatlán l MEXSPORT

Además, el técnico recalcó su cariño por el club, asegurando que él sería uno de los que defendería al equipo sea cual sea el costo, dejando en claro el respaldo que siente por el morado del puerto.

Yo, con los ojos cerrados, daría lo que fuera porque el equipo no se moviera de Mazatlán", sentenció el entrenador de Mazatlán.

Sergio Bueno observa a su Mazatlán l MEXSPORT

Un adiós ‘digno’

Desde que se anunció que Mazatlán diría adiós de la Liga MX, los ojos y el morbo cayeron sobre los Cañoneros, con la incógnita de saber cómo sería el desenlace de una historia llena de problemas y muchos altibajos en lo futbolístico, directivo y con el dueño.

Finalmente, Mazatlán vivió sus últimas 16 jornadas durante el Clausura 2026, donde como era de esperarse, no destacaron en la tabla y ya están eliminados, sin embargo, durante las últimas fechas han mostrado carácter y talento para abandonar la nave de la manera más memorable posible.

Los Cañoneros suman una racha de 15 puntos, gracias a un total de cuatro victorias, tres empates y nueve derrotas, posicionándose como el quinto lugar del campeonato, solo arriba de Puebla y del desastre de Santos Laguna.