Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Caen 10 integrantes de “El Guano” en Durango; detienen a su jefe de seguridad y mano derecha

Elementos federales realizaron un operativo en Tamazula, Durango, donde fueron detenidos 10 presuntos integrantes del grupo de “El Guano”. / Especial
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 11:35 - 23 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Fuerzas federales capturaron en Tamazula, Durango, a tres mandos clave del grupo de Aureliano Guzmán Loera, junto con otros siete presuntos integrantes; aseguraron armas, explosivos y equipo táctico.

Un operativo conjunto de fuerzas federales logró la detención de 10 presuntos integrantes de una célula criminal vinculada a Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, en el municipio de Tamazula, Durango.

Autoridades detuvieron a 10 presuntos integrantes de la célula delictiva Gente del Guano. / RS

¿Quiénes fueron detenidos en el operativo en Durango?

Entre los principales detenidos se encuentran:

  • Abel “N”, identificado como mano derecha de “El Guano”

  • Eber Israel “N”, señalado como operador financiero y logístico

  • Etzair Lugo “N”, jefe de seguridad

Entre los capturados destacan la mano derecha, el operador logístico y el jefe de seguridad de la célula criminal. / RS

¿Qué aseguraron las autoridades en el operativo?

Durante el despliegue, elementos del Ejército, Marina y Guardia Nacional aseguraron armamento, explosivos y equipo táctico, como parte del golpe a esta célula delictiva.

De acuerdo con reportes oficiales, entre lo decomisado se encuentran:

  • Armas largas y cortas

  • Municiones y cargadores

  • Explosivos

  • Equipo táctico especializado

El aseguramiento incluye armamento y equipo utilizado presuntamente por la célula delictiva. / RS

Operativo en el “Triángulo Dorado” no logró capturar a “El Guano”

El operativo forma parte de una serie de acciones en la región conocida como el “Triángulo Dorado”, zona estratégica entre Durango, Sinaloa y Chihuahua donde operan grupos del crimen organizado.

Autoridades federales confirmaron que, aunque hubo detenciones relevantes, Aureliano Guzmán Loera no fue capturado durante estos despliegues.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, había señalado previamente que “ya hay detenidos pero todavía no se confirma la detención de este sujeto”, en referencia a “El Guano”.

A pesar del despliegue, Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, no fue capturado. /RS

Las autoridades señalaron que el operativo fue resultado de labores de inteligencia coordinadas entre instituciones nacionales y agencias internacionales.

Tanto los detenidos como el material asegurado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República en Culiacán, Sinaloa, instancia que determinará su situación legal y dará seguimiento a las investigaciones.

Lo Último
14:30 ¿Dice adiós? Ángel Correa objeto de deseo de River Plate para el mercado de fichajes
14:23 Lamine Yamal promete gran regreso tras lesión: "Volveré más fuerte que nunca"
14:13 Chicote Calderón enciende a la afición de Chivas con polémica burla en el Estadio Victoria
13:55 Dagna Mata denuncia que le ofrecieron dinero para guardar silencio tras video con Christian Nodal
13:48 ¿Cuándo fue la última vez que Pumas fue líder en un torneo?
13:43 La marcha mexicana vuelve a marcar el ritmo
13:32 ¿En crisis? Armando “Hormiga” González con tres partidos sin anotar
13:19 Saskia Niño de Rivera denuncia robo de donación para refugio en Acapulco; “el camión estaba vacío”
13:18 ‘Es un técnico muy capaz’: Topo Valenzuela sobre Miguel Herrera y su gestión dentro y fuera de la cancha
13:03 Puebla vs Querétaro: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la Jornada 17 de la Liga MX?