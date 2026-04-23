Caen 10 integrantes de “El Guano” en Durango; detienen a su jefe de seguridad y mano derecha
Un operativo conjunto de fuerzas federales logró la detención de 10 presuntos integrantes de una célula criminal vinculada a Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, en el municipio de Tamazula, Durango.
¿Quiénes fueron detenidos en el operativo en Durango?
Entre los principales detenidos se encuentran:
Abel “N”, identificado como mano derecha de “El Guano”
Eber Israel “N”, señalado como operador financiero y logístico
Etzair Lugo “N”, jefe de seguridad
¿Qué aseguraron las autoridades en el operativo?
Durante el despliegue, elementos del Ejército, Marina y Guardia Nacional aseguraron armamento, explosivos y equipo táctico, como parte del golpe a esta célula delictiva.
De acuerdo con reportes oficiales, entre lo decomisado se encuentran:
Armas largas y cortas
Municiones y cargadores
Explosivos
Equipo táctico especializado
Operativo en el “Triángulo Dorado” no logró capturar a “El Guano”
El operativo forma parte de una serie de acciones en la región conocida como el “Triángulo Dorado”, zona estratégica entre Durango, Sinaloa y Chihuahua donde operan grupos del crimen organizado.
Autoridades federales confirmaron que, aunque hubo detenciones relevantes, Aureliano Guzmán Loera no fue capturado durante estos despliegues.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, había señalado previamente que “ya hay detenidos pero todavía no se confirma la detención de este sujeto”, en referencia a “El Guano”.
Las autoridades señalaron que el operativo fue resultado de labores de inteligencia coordinadas entre instituciones nacionales y agencias internacionales.
Tanto los detenidos como el material asegurado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República en Culiacán, Sinaloa, instancia que determinará su situación legal y dará seguimiento a las investigaciones.
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